Kuzey Yıldızı İlk Aşk canlı izle! SHOW TV Kuzey Yıldızı İlk Aşk 60. bölüm yeni bölüm canlı izle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümünde neler olacak?

SHOW TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk bugün 60. bölüm yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Dizi 20:00 'da SHOW TV ekranlarında başlayacak. Kuzey Yıldızı İlk Aşk canlı izle! SHOW TV canlı izle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm canlı izle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk sezon finali bölümünde neler olacak? Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölümde neler oldu?

Aslıhan Güner'in başrollerinde olduğu Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 60. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı izle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 100.bölüm izle!

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 59. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız'ın tüm gemileri yakmasıyla beraber Kuzey, geçmişini, hayallerini, geleceğini, her şeyi yakmak istemiş, emek emek inşa ettiği evi, gözünü kırpmadan ateşe vermiştir. Ama kızlar buna izin vermezler.

Babalarının bir anlık öfkeyle her şeyi kül etmesine göz yummayacaklardır. Ne ki, Kuzey'in yangınını söndürmek, evdekini söndürmek kadar kolay olmayacaktır. Çünki Yıldız'ın ne acısı dinecek gibidir ne de öfkesi. Bebeğinden ayrı kaldığı her an içi daha da kabarmakta, Kuzey'e daha da bilenmektedir.

KUZEY YILDIZI'NIN KONUSU

Kuzey'le Yıldız; bir köprünün üstündeki iki inatçı keçi, aynı denizin iki hırçın dalgasıdır. Yıldız, Kuzey'i, kendini bildi bileli sevmektedir. Ondan başkasını gözü görmemiştir. Aileler de birbirinin can dostu olduğundan Kuzey'le Yıldız'a ivedilikle birer söz yüzüğü takılır. Amma ve lakin, Kuzey, üniversite okumak için İstanbul'a gittiğinde tüm sözlerini unutur, yeni aşklara yelken açar.

Bu durum, ailesi ve Yıldız tarafından öğrenildiğinde ise Kuzey, kendi ailesi dahil köydeki herkes tarafından aforoz edilir. Artık Kuzey'in ne bir memleketi, ne de bir ailesi vardır. Yıldız, Kuzey'ini, göğünü ayakta tutan direğini, bildiği tek yönünü kaybetmiş, kalbine çakılan bir kazıkla öylece kalakalmış, bunun acısını, bir an olsun unutmamıştır.

Kuzey, aşık olduğu kadınla evlenmiş, üç çocuk sahibi olmuştur ama Yıldız'a yaşattığını tam yirmi sene sonra yaşamış, terk edilmiş; üstelik dolandırılıp sıfır noktasına gelmiştir. Kuzey, yıllar önce binbir umutla geldiği ve hayallerini, en güzel günlerini yaşadığı şehri, üç kızıyla birlikte terk edip memleketine dönmeye karar verir.

Kızlarıyla birlikte kendisini doğduğu topraklara kabul ettirecek, ettiremese de gitmeyecek, orda kalacaktır. Ama Yıldız, onu geldiği yere göndermeye, onu döndüğüne pişman etmeye yeminlidir. İşin içine bir de biri genç kadınlığın eşiğinde, biri ergenliğin doruklarında, diğeri de çocuk yaşta üç tane kız çocuğu ve Kuzey yüzünden birbirine düşman olmuş iki aile eklenince olaylar kontrol edilemez bir hal alır.

Kuzey gitmemeye, Yıldız affetmemeye, aileler de barışmamaya yeminlidir. Bu inat hikayesinden en çok inat eden, pes etmeyen galip çıkacaktır. Şimdilik kimsenin pes etmeye niyeti yoktur.