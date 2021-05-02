Kuzey Makedonya'daki camilerde bu yılın ilk teravih namazı kılındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuzey Makedonya'daki camilerde bu yılın ilk teravih namazı kılındı

Kuzey Makedonya'daki camilerde bu yılın ilk teravih namazı kılındı
Anadolu Ajansı / Abdula Berisha - Haberler | Güncel

Kuzey Makedonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Müslümanlar ilk teravih namazını kıldı.

Kuzey Makedonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Müslümanlar ilk teravih namazını kıldı.

Kovid-19 salgını dolayısıyla ülkede ilk önce 20.00-05.00, daha sonra 21.00-05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı, Ortodoksların Paskalya Bayramı dolayısıyla kaldırıldı.

Müslümanlar da kısıtlamanın sona ermesinin ardından bu yılın ilk teravih namazını camilerde, Kovid-19 tedbirlerine uygun şekilde kıldı.

Başkent Üsküp'teki tarihi Mustafa Paşa Camisi de bu yılın ilk teravih namazını kılmak isteyen Müslümanlarla doldu.

Camide yer bulamayan bazı vatandaşların namazı avluda kıldığı görüldü.

Kuzey Makedonya Hükümeti ayrıca, 13 Mayıs'ı 14 Mayıs'a bağlayan gecede de Ramazan Bayramı dolayısıyla sokağa çıkma yasağı uygulamayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdula Berisha

İstanbul'da fuhuş operasyonu: 15 şüpheli gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı
İstanbul'da fuhuş operasyonu: 15 şüpheli gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı
Doğal gaza ve elektrik üreten santrallerin tarifesine zam yapıldı
Doğal gaza ve elektrik üreten santrallerin tarifesine zam yapıldı
Demet Akalın 'Kimse param yok demesin herkes tatilde' dedi, tepki gelince geri adım attı
Demet Akalın "Kimse param yok demesin herkes tatilde" dedi, tepki gelince geri adım attı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Adnan Menderes Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Esra Erol Demet Akalın Meral Kaplan Hakan Sabancı
Spor Muslera Cenk Tosun Rıza Kayaalp Hüseyin Göçek Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kuzey Makedonya'daki camilerde bu yılın ilk teravih namazı kılındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 02:50:05. #1.15#

title