Kuzey Makedonya'da Zerefşan Tezhip sergisinin açılışı düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuzey Makedonya'da Zerefşan Tezhip sergisinin açılışı düzenlendi

Anadolu Ajansı / Umeys Sulejman - Haberler | Güncel

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Zerefşan Tezhip sergisinin açılışı yapıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Zerefşan Tezhip sergisinin açılışı yapıldı.

Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından Türk Havayolları, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü ve Bushi Hotel destekleriyle başkentteki Kurşunlu Han'da düzenlenen sergiye Üsküp Belediye Başkanı Petre Şilegov, Kuzey Makedonya Milletvekili Enes İbrahim, Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH) Genel Başkanı Erdoğan Saraç'ın yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle diğer davetliler katıldı.

MATÜSİTEB Başkanı Hüsrev Emin, gazetecilere yaptığı açıklamada, hat sanatının sultanı olarak nitelendirilen Zerefşan Tezhip sanatının İstanbul ve Saraybosna'da daha etkin ve canlı bir şekilde icra edildiğini, Üsküp'te de böyle bir sergi düzenlenmesi noktasında çalışma yaptıklarını söyledi.

Sergide, Türkiye ile Bosna Hersek'ten müzehhibe olarak adlandırılan tezhip sanatçılarının eserleri bulunduğunu aktaran Emin, "Kendi medeniyetimizin sanatını canlı tutabilmek, özellikle yeni nesile tanıtabilmek ve bu sanatın belki ileride de kurslarla, atölye çalışma yapabilme adına bir önayak olması hasebiyle bu sergiyi tarihi mekan, Osmanlı yadigarı Kurşunlu Han'da düzenlemek ayrı bir gurur bizim için." diye konuştu.

Üsküp Belediye Başkanı Şilegov, bugünkü etkinliğin aralarında etnik farklılığın olmadığının bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Üsküp'ün zenginliğinin geleneği, tarihi, bugünü ve geleceğinin zenginliği olduğunu dile getiren Şilegov, "Atalarımızın günümüzün nesillerinin mirasına çok bilgece, çok akıllıca bıraktığı güzelliklerin tadını çıkaralım. Burada bulunanlar olarak bu emaneti gelecek nesillere bırakmak için akıllı olalım." ifadelerini kullandı.

Başkentteki Türk ile Boşnak toplumunun geçmişte kimliklerini korumaya başardığını kaydeden Şilegov, Üsküp'ün her zaman kültür, din ve sanattaki çeşitliliği birleştiren unsur olduğunu sözlerine ekledi.

Müzehhibelerden Sümeyra Göl de Türkiye'den arkadaşlarıyla tezhip kursu vermeye başladığını kaydetti.

Geçen yıl Saraybosna'da Zerefşan sergisi açtıklarını hatırlatan Göl, "Bu bizim için çok güzel bir gelişimdi. Çünkü Türk sanatının, geleneksel sanatlarımızın Balkanlar'da paylaşıyor olmak, Balkanlar'a taşıyor olmak bizim için çok gurur vericiydi. Tezhip sanatının zorluklarıyla birlikte online eğitim dahil oldu, bu da bizim için zor bir süreçti." dedi.

Program kapsamında Kalkandelen Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin İzeti davetlilere tezhip sanatının anlatırken, Üsküplü sanatçı Cengiz İbrahim de kanun dinletisi sundu. Davetliler tezhip sanatı ile ilgili görüntü izledi, sergiyi gezdi.

Sümeyra Göl, Şeyma Osmanlı Şaban, Esra Aslan Şenol, Züleyha Altundağ, Ümmügülsüm Kurbetoğlu, Derya Aydemir ve Sevdenur Şener isimli müzehhibelerin eserlerinin bulunduğu sergi ?10 eylül tarihine kadar sanatseverlerin ilgisine açık kalacak.

Kuzey Makedonya'da Zerefşan Tezhip sergisinin açılışı düzenlendi
Kuzey Makedonya'da Zerefşan Tezhip sergisinin açılışı düzenlendi
Kuzey Makedonya'da Zerefşan Tezhip sergisinin açılışı düzenlendi
Kuzey Makedonya'da Zerefşan Tezhip sergisinin açılışı düzenlendi
Kuzey Makedonya'da Zerefşan Tezhip sergisinin açılışı düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Umeys Sulejman

Türk Sanat Müziği Sanatçısı İnci Çayırlı son yolculuğuna uğurlandı
Türk Sanat Müziği Sanatçısı İnci Çayırlı son yolculuğuna uğurlandı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Emine Erdoğan Mevlüt Çavuşoğlu Aliya İzzetbegoviç Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Gülben Ergen Defne Samyeli Ferhan Şensoy
Spor Ali Öztürk Umut Meraş Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kuzey Makedonya'da Zerefşan Tezhip sergisinin açılışı düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.09.2021 21:38:39. #1.13#

title