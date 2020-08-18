Kuzey Makedonya'da yeni hükümetin kurulması için anlaşmaya varıldı
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Kuzey Makedonya'da yeni hükümetin kurulması için anlaşmaya varıldı

Kuzey Makedonya'da 15 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerin ardından hükümetin kurulması için gerekli meclis çoğunluğunun sağlanması adına Makedon partisi Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) ve Arnavut partisi Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) anlaşmaya vardı.

18.08.2020 20:18 | Son Güncelleme: 18.08.2020 20:24

Kuzey Makedonya'da 15 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerin ardından hükümetin kurulması için gerekli meclis çoğunluğunun sağlanması adına Makedon partisi Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) ve Arnavut partisi Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) anlaşmaya vardı.

SDSM Genel Başkanı Zoran Zaev ve BDİ Genel Başkanı Ali Ahmeti, meclis çoğunluğunun sağlanması konusunu görüşmek üzere başkent Üsküp'te bir araya geldi. Zaev, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, meclis çoğunluğunun sağlanması noktasında Ahmeti ile koalisyon anlaşmasına vardıklarını açıkladı. Görüşmede, koalisyon hükümetinin gelecekteki iş birliği çerçevesini belirleyip onayladıklarını dile getiren Zaev, "SDSM ile 'Yapabiliriz İttifakı' ve BDİ arasında meclis çoğunluğunun sağlanması, sorumlulukların dağılımı ve önümüzdeki dört yıl vatandaşlar ve devletin çıkarlarına adanmış bir şekilde çalışacak yeni hükümetin içeriği ve ilkeleri için koalisyon anlaşmasına varıldı." diye konuştu.

Söz konusu anlaşmanın onaylanması için SDSM, BDİ ve "Yapabiliriz İttifakı"nda yer alan partilerin merkezi kurullarına iletileceğini söyleyen Zaev, ilk dört yılda başbakanlık görevini kendisinin yürüteceğini belirtti.

Hükümetin kurulması için 120 üyeli mecliste 61 milletvekilinden oluşan meclis çoğunluğunun sağlanması gerekiyor.

Seçim sonuçları

Kuzey Makedonya'da 15 Temmuz'da yapılan erken genel seçimin resmi sonuçlarına göre, SDSM öncülüğündeki "Yapabiliriz İttifakı" 327 bin 408 oy (yüzde 35,89) alarak 46 milletvekili çıkardı.

Bir diğer Makedon partisi İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) öncülüğündeki "Doğrul Makedonya İttifakı" da 315 bin 344 oy (yüzde 34,57) alarak Meclis'te 44 koltuk elde etti.

Ülkedeki en büyük Arnavut partisi konumundaki BDİ 104 bin 587 oy (yüzde 11,48) alarak 15 milletvekili, "Şimdi Zamanı" sloganıyla ittifak kuran "Arnavutlar için İttifak" ve "Alternativa" partileri arasındaki ittifak 81 bin 620 oy (yüzde 8,95) alarak 12 milletvekili, Sol (Levica) Partisi 37 bin 426 oy (4,1) alarak 2 milletvekili, Arnavut Demokratik Partisi (PDSH) de 13 bin 930 oy (yüzde 1,53) alarak 1 milletvekili çıkardı.

Kuzey Makedonya'da yeni hükümetin kurulması için anlaşmaya varıldı

Kaynak: AA

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