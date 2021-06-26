Kuzey Makedonya'da yakalanan Zafer Saral İstanbul'a getirildi
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Kuzey Makedonya'da yakalanan Zafer Saral İstanbul'a getirildi

Kuzey Makedonya'da yakalanan Zafer Saral İstanbul'a getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEŞİKTAŞ'ta kafede 3 kişinin öldürüldüğü 3 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin aranan Sarallar suç örgütünün lideri Zafer Saral, Kuzey Makedonya'nda İnterpol tarafından yakalanarak Türkiye'ye teslim edildi.

BEŞİKTAŞ'ta kafede 3 kişinin öldürüldüğü 3 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin aranan Sarallar suç örgütünün lideri Zafer Saral, Kuzey Makedonya'nda İnterpol tarafından yakalanarak Türkiye'ye teslim edildi.

Nispetiye Caddesi'ndeki bir kafede 19 Temmuz 2016'da düzenlenen silahlı saldırıda Veysel Kadayıfçıoğlu, Tufan Gedik ve Yakup Oral ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı. Saldırının Sarallar grubu tarafından gerçekleştirdiği belirlenmişti. Sarallar örgütünün lideri olduğu belirtilen Zafer Saral, Kuzey Makedonya'da yakalandı. Saral, İnterpol tarafından Türkiye'ye teslim edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan Zafer Saral, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

CİHAN SARAL DA KUZEY MAKEDONYA YAKALANMIŞTIÖte yandan polis, grup üyesi 9 kişiyi yakalamış ancak olayın faillerinden Zafer Saral ve Cihan Saral'ın yurtdışına kaçtığı anlaşılmıştı. İstanbul'daki operasyon sürerken polis, Cihan Saral da Mayıs ayında Kuzey Makedonya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. Cihan Saral  tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.


Kuzey Makedonya'da yakalanan Zafer Saral İstanbul'a getirildi
Kuzey Makedonya'da yakalanan Zafer Saral İstanbul'a getirildi
Kuzey Makedonya'da yakalanan Zafer Saral İstanbul'a getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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