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Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski'nin, down sendromlu Embla'nın evine ziyareti

Pendarovski'nin Embla'nın ebeveynleriyle sohbet etmesi

Pendarovski'nin Embla'ya hediye vermesi

Pendarovski'nin Embla'yı okula kadar yürüyerek eşlik etmesi Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski'den down sendromlu öğrencinin evine destek ziyareti

ÜSKÜP (AA) – Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, öğrenim gördüğü okulda ayrımcılığa uğrayan 11 yaşındaki down sendromlu Embla Ademi'nin ailesine destek ziyaretinde bulundu.

Küçük kızın anne babasıyla sohbet eden Pendarovski, Embla'nın günlük hayatta karşılaştığı zorlukları dinledi.

Pendarovski, ziyaretin ardından Embla'yı elinden tutarak sınıfına kadar götürdü.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Pendarovski, Embla'nın mükemmel enerjisini hem evinde hem de okulunda hissetme fırsatı bulduğunu belitti.

"Bu toplumda hepimiz eşitiz"

Hassas çocuklara yönelik sosyal sorumluluğun önemine dikkati çeken Pendarovski, "Bu toplumda hepimiz eşitiz. Katılımın temel prensip olduğu yönünde bilinçlendirmede bulunmak ve bu yöndeki desteğimi ifade etmek için buraya geldim." değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu?

Gostivar'daki "Kardeşlik" ilkokuluna giden down sendromlu Embla, arkadaşlarıyla birlikte aynı sınıfta olmak yerine derslerini tek başına görüyordu.

Bunun sebebi ise diğer öğrencilerin ebeveynlerinin, "Embla tarafından eğitimin engellenmesi ve saldırganlık" gerekçesiyle çocuklarını okula göndermeyeceklerine dair imza toplamasıydı.

Bu olayın ardından okula teftişe gelen Devlet Eğitim Müfettişliği ekipleri, özel gereksinimli öğrencinin eğitim sürecine tam olarak dahil edilmesi için uygun önlem ve faaliyetlerin alınması için talimat vermişti.