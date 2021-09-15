Kuzey Kore'nin tanımlanamayan füzesine Güney Kore'den jet yanıt: Denizaltıdan balistik füze fırlatıldı - Haberler
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Kuzey Kore'nin tanımlanamayan füzesine Güney Kore'den jet yanıt: Denizaltıdan balistik füze fırlatıldı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Hafta sonu yaptığı füze denemesiyle herkesi tedirgin eden Kuzey Kore, bu sabah saatlerinde henüz sınıflandırılamayan bir füze denemesinde daha bulundu. Kuzey Kore'nin bu hamlesine "düşman kardeş" Güney Kore'den jet bir yanıt gelirken, denizaltıdan ateşlenen balistik füze denemesinin başarılı olduğu kaydedildi.

Kuzey Kore bir kez daha füze denemeleri ile dünya gündeminde. Güney ordusuna göre, Kuzey Kore, Pyongyang'ın yeni uzun menzilli seyir füzelerini başarıyla test ettiğini söylemesinden günler sonra, geçtiğimiz saatlerde tanımlanamayan bir füze ateşledi.

GÜNEY KORE'DEN JET YANIT

Kuzey Kore'nin bu hamlesine "düşman kardeş" Güney Kore'den jet yanıt geldi. AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Güney Kore denizaltından balistik füze ateşledi. Seul denemenin başarılı olduğunu duyurdu.

Güney Kore kendi ürettiği balistik füzeyi bir denizaltıdan fırlatma kapasitesine erişen 7'nci ülke oldu.

Kuzey Kore'nin tanımlanamayan füzesine Güney Kore'den jet yanıt: Denizaltıdan balistik füze fırlatıldıKuzey ile Güney Kore arasındaki füze restleşmesine ait gelişmeleri vatandaşlar televizyon ekranlarından anbean takip ediyor.

KUZEY KORE'NİN FIRLATTIĞI FÜZE HENÜZ SINIFLANDIRILAMADI

Güney Kore kaynakları yaptığı açıklamada, nükleer silahlı Kuzey'in "Doğu Denizi'ne tanımlanamayan bir füze ateşlediğini" söyledi. Füzenin tipi, menzili ve birden fazla başlığa ev sahipliği yapıp yapmadığı gibi detaylar füze henüz sınıflandırılamadığı için netlik kazanmış değil. Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin denediği tahmin edilen "balistik füzenin" Japonya'nın yetki alanlarına düşmediğini duyurdu. Kyodo ajansına göre, Japonya Sahil Güvenliği, füzenin, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin (MEB) dışına düşmüş olabileceğini aktardı.

Kuzey Kore'nin tanımlanamayan füzesine Güney Kore'den jet yanıt: Denizaltıdan balistik füze fırlatıldıKuzey Kore lideri Kim'in füze denemeleri dünyayı tedirgin etmeye devam ediyor.

ZİRVE SONRASI YAPILMASI DİKKAT ÇEKTİ

Füze denemesinin, ABD ve Güney Koreli diplomatların dün Tokyo'da gerçekleştirdiği "Kuzey Kore" konulu zirve sonrası yapılması dikkati çekti. Başta Güney Kore olmak üzere bölgedeki ülkelerin, Kuzey Kore'nin bu hamlesi sonrası alarma geçtiği de gelen bilgiler arasında.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA SONU DA FÜZE DENEMESİ YAPILMIŞTI

Kuzey Kore son füze denemesini birkaç gün önce gerçekleştirmişti. Kuzey Kore devlet medyasında yer alan habere göre, füze denemesi Cumartesi ve Pazar günleri yapılmış ve iki denemede de füzeler, 1500 kilometreden fazla mesafe kat etmişti. Ancak bu füze denemeleriyle ilgili paylaşılan detaylara ilişkin henüz bağımsız uluslararası kanallardan doğrulama gelmedi.

Kuzey Kore'nin tanımlanamayan füzesine Güney Kore'den jet yanıt: Denizaltıdan balistik füze fırlatıldı
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Kuzey Kore'den bir deneme daha! Ne füzesi olduğu da nereye düştüğü de tam olarak bilinmiyor

Kuzey Kore'den bir deneme daha! Ne füzesi olduğu da nereye düştüğü de tam olarak bilinmiyor
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Haber: Kuzey Kore'nin tanımlanamayan füzesine Güney Kore'den jet yanıt: Denizaltıdan balistik füze fırlatıldı - Haberler
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