"Kim Jong Un öldü" iddiaları ayyuka çıkınca Çin, Kuzey Kore'ye heyet gönderdi
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"Kim Jong Un öldü" iddiaları ayyuka çıkınca Çin, Kuzey Kore'ye heyet gönderdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un öldüğüne dair söylentiler ayyuka çıkınca, müttefik ülke Çin'den hamle geldi. Çin, Kim Jong Un'un durumunu netleştirmek adına bir heyet gönderdi. Heyette olası bir durumda acil müdahale için doktorlar da yer aldı.

25.04.2020 08:55 | Son Güncelleme: 25.04.2020 09:11
'Kim Jong Un öldü' iddiaları ayyuka çıkınca Çin, Kuzey Kore'ye heyet gönderdi

Dünya kamuoyu son günlerde Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong Un'un sağlık durumuyla yakından ilgileniyor. Hong Kong basını Kim Jong Un'un yaşamını yitirdiğini iddia ederken, Avrupa basını durumunun kritik olduğunu ifade etti. Bu iddialar sonrası hamle yapan ve Kuzey Kore'nin müttefiki olan Çin, Kuzey Kore'ye doktor heyeti gönderdi.

Dünya yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ederken, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un ölümle pençeleştiği iddiası uluslararası basınının gündemine oturdu.

"KİM HAYATINI KAYBETTİ"

Bir süredir kameraların karşısına çıkmayan Kim'in, kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olduğu ve durumunun ağır olduğu öne sürülmüştü. Kuzey Kore'den resmi bir açıklama yapılmasa da dün sosyal medyada iddiaları bir adım öteye taşıyanlar 36 yaşındaki Kim'in hayatını kaybettiğini savundu.

ÇİN, KUZEY KORE'YE HEYET GÖNDERDİ

Kim'in yerine geçecek kişi için spekülasyonlar yapılırken, Çin'den flaş bir adım geldi. Reuters'ın haberine göre aralarında doktorların da bulunduğu bir heyet, Kim'in durumunu netleştirmek için Kuzey Kore'ye gönderildi.

ABD Başkanı Donald Trump, nükleer anlaşma nedeniyle zaman zaman gerilim yaşadığı Kim'in durumuyla ilgili iddialara inanmadığını söylemişti.

'Kim Jong Un öldü' iddiaları ayyuka çıkınca Çin, Kuzey Kore'ye heyet gönderdi

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