Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti! İnfazın nedeni de olay kadar garip
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Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti! İnfazın nedeni de olay kadar garip

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

Kim Jong-un, eğitim bakanını 'yeterli görüntülü arama gerçekleştirmediği' için idam etti. Kuzey Kore rejiminin ilkelerini uygulamada da başarısız bulunan eğitim bakanı, görüntülü arama suçu dışında ayrıca bakanlığın iş yükünden de şikayetçi olmuştu.

Kuzey Kore, dünyanın en dışa kapalı ülkesi olarak tanınıyor ve lideri Kim Jong-un istemediği sürece ülkeyle ilgili haber almak çok olası olmuyor. Kuzey Kore'yle ilgili flaş haberler ise uluslararası medyaya Güney Kore merkezli kaynaklar tarafından veriliyor. Verdiği tuhaf kararlar, zalimliği, en yakınlarını bile acımadan harcamasıyla tanınan Kuzey Kore liderinin bu kez de kendi bakanını idam ettirdiği ileri sürülüyor.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti! İnfazın nedeni de olay kadar garip

ENİŞTESİNİ KÖPEKLERLE DOLU BİR KAFESE ATMIŞTI

Kim, geçmişte eniştesini toplantıdan apar topar çıkarıp köpeklerle dolu bir kafese atmak ve bir generali de piranhalara parçalatarak öldürtmesiyle gündeme gelmiş, dünya bu olaylar ortaya çıkınca dehşete kapılmıştı.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti! İnfazın nedeni de olay kadar garip

KORONAYA YAKALANANLARI İNFAZ ETTİRİYOR İDDİASI

Ülkeden son aylarda gelen haberlere göre ise Kim, Kovid-19'a yakalanan vatandaşlarını kurşuna dizerek infaz ettiriyordu. ancak yaptığı resmi açıklamalarda Kuzey Kore'de hiç koronavirüs vakası olmadığı ifade ediliyordu.

Ülkesi koronavirüs salgınında ekonomik anlamda zor günler geçiren Kim Jong-un bir yandan görkemli askeri geçit törenleri düzenleyip düşmanlarına gözdağı verirken bir yandan da yaşanan krizleri ortaya koyarak herkesi şaşırtmıştı.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti! İnfazın nedeni de olay kadar garip

İNFAZIN SEBEBİ ŞAŞKINLIK YARATTI

Mirror ve New York Post'ta yer alan haberlere göre; Kim Jong-un eğitim bakanını 'yeterli görüntülü arama gerçekleştirmediği' için idam etti. Kuzey Kore rejiminin ilkelerini uygulamada başarısız bulunan eğitim bakanı, görüntülü arama suçu dışında ayrıca bakanlığın iş yükünden de şikayetçi olmuştu.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti! İnfazın nedeni de olay kadar garip

Güney Kore kaynaklı Daily NK konuyla ilgili haberini, Kuzey Kore rejimindeki Organizasyon ve Rehberlik Departmanı'ndan (ODG) sızan bir belgeye dayandırdı. ODG'nin soruşturmasında eğitim komisyonunun başarısızlığı araştırıldı, bazı eğitimcilerin hükümetin politikalarını eleştirdiği belirlendi.

Eğitim bakanının adı haberlerde sadece 'Park' olarak belirtildi ve 50'li yaşlarında olduğu ifade edildi.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti! İnfazın nedeni de olay kadar garip
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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