Kuzey Kore lideri Kim'in eşi Ri, aylar sonra ilk kez görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Dünya
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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un eşi Ri Sol Ju 5 ay sonra ilk kez, Çin Yeni Yılı kutlamalarında görüntülendi. Kim ve Ri, katıldıkları konserin ardından şarkıcılar ve izleyicilerle birlikte fotoğraf çektirdi.
Geleneksel 12 Hayvanlı Çin Ay takvimine göre kaplan yılına giren Asya ülkelerinde kutlamalar yapılıyor. Kuzey Kore de Çin yeni yılı kapsamında ülke genelinde etkinlikler düzenledi.
HALKIN ÖNÜNE ÇIKTILAR
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, eşi Ri Sol Ju ile birlikte başkent Pyongyang'da düzenlenen bir konsere katıldı. Ri Sol Ju, 5 ay sonra ilk kez bir etkinliğe katılarak halkın önüne çıktı. Kim ve Ri, konserin ardından şarkıcılar ve izleyicilerle birlikte fotoğraf çektirdi.
EN SON EYLÜL AYINDA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
Ri Sol Ju, son olarak 9 Eylül'de Kumsusan Güneş Sarayı'nda ülkenin kuruluş yıldönümü için düzenlenen törende görülmüştü.
İhlas Haber Ajansı - Dünya