Kuzey Kore Lideri Kim'den yeni saç ve pantolon yasağı

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un Batı kültürünün genç Kuzey Korelileri etkisi altına alabileceği endişesi ile aslan yelesi saç modeli ve dar kesim kot pantolonu yasakladığı bildirildi.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un Batı kültürünün genç Kuzey Korelileri etkisi altına alabileceği endişesi ile aslan yelesi saç modeli ve dar kesim kot pantolonu yasakladığı bildirildi.

Dış dünyaya kapalı bir şekilde varlığını sürdüren Kuzey Kore'de lider Kim Jong Un'un Batı kültürü etkisi endişesi karşısında yeni yasakları yürürlüğe koyduğu kaydedildi. İşçi Partisi'nin sahibi olduğu Kuzey Kore gazetesi Rodong Sinmun'da yer alan ilgili haberde "Kapitalist yaşam tarzının en küçük belirtilerine karşı dahi dikkatli olmalı ve onlardan kurtulmak için savaşmalıyız" ifadeleri kullanıldı. Kim Jong-un'un, 'çökmekte olan' Batı kültürünün genç Kuzey Korelileri etkileyeceği endişesi ile aslan yelesi saç stilini ve dar kesim kot pantolonları yasakladığı kaydedilirken, ayrıca rengarenk ya da sivri uçlu saç modeli ve piercing yasağı da dahil olmak üzere moda kısıtlamalarını ihlal edenlerin ceza olarak çalışma kampına gönderileceği belirtildi.

Kapalı ülke

Dünyaya kapalı yapısı nedeniyle hakkında kısıtlı bilgi bulunan Kuzey Kore, insan hakları ihlali iddiaları ile sık sık gündeme geliyor. İnternetin kısıtlı kullanıldığı ülkeye yabancıların girişine de istisnai bölgeler dışında izin verilmiyor. Halkın yaşam tarzının devlet tarafından belirlendiği kamuoyuna yansısa da sosyalist Pyongyang yönetimi iddiaları reddederek insanların özgürce seçimlerini yapıp maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayabildiğini savunuyor. - PYONGYANG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı