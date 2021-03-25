Kuzey Kore, Japon Denizi'ne 'iki balistik füze fırlattı'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
BBC

Kuzey Kore, Japon Denizi'ne 'iki balistik füze fırlattı'

25.03.2021 10:47 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:52
Kuzey Kore, Japon Denizi'ne 'iki balistik füze fırlattı'

ABD ve Japonya'dan yapılan açıklamalarda, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne iki balistik füze fırlattığı belirtildi.

ABD ve Japonya'dan yapılan açıklamalarda, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne iki balistik füze fırlattığı belirtildi.

Kuzey Kore, ABD'de Joe Biden'ın göreve gelmesinden bu yana ilk kez böyle bir füze denemesi yapıyor.

Balistik füzeler nükleer, kimyasal ya da biyolojik başlık taşıyabiliyor. Uzun menzilli bu füzeler güdümlü ya da güdümsüz olabiliyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla Pyongyang'ın bu silahları denemesi yasak.

Japonya ve Güney Kore, bu deneme nedeniyle Kuzey Kore'yi kınadı.

Kuzey Kore'nin hafta sonunda da Sarı Deniz'e balistik olmayan iki füze fırlattığı öne sürülmüştü.

Japonya: Karasularımıza düşmedi

Japonya, bugün fırlatılan balistik füzelerin parçalarının karasularına düşmediğini duyurdu.

ABD Asya Pasifik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise bu denemenin "Kuzey Kore'nin gizli silah programının, komşuları ve uluslararası kamuoyu için oluşturduğu tehdidi gözler önüne serdiği" belirtildi.

Joe Biden, Pyongyang'ın son denemesiyle ilgili henüz açıklama yapmadı.

Biden, Kuzey Kore'nin hafta sonundaki denemesini bir provokasyon olarak görmediğini söylemiş ve "Her zamanki işleri" demişti.

BM Güvenlik Konseyi kararları Kuzey Kore'nin kısa menzilli füze denemesi yapmasına yasak getirmiyor.

ABD, geçen hafta, Malezya'nın sınır ettiği bir Kuzey Koreli iş insanını gözaltına almıştı.

Mun Chol Myung, ABD mali sistemi üzerinden kara para aklayarak Kuzey Kore'ye içki ve tütün gibi maddeler temin etmekle suçlanıyor.

Kuzey Kore, Malezya'nın Mun'u ABD'ye göndermesini sert tepki göstermiş ve Kuala Lumpur'la diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Biden Yönetimi Kuzey Kore'yle diplomatik temas kurmaya çalıştığını ve bu çabaların sonuç vermediğini söylüyor.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Numan Kurtulmuş Enis Berberoğlu Bekir Pakdemirli Jülide Sarıeroğlu
Magazin Guy Ritchie Hande Erçel Binnur Kaya Uraz Kaygılaroğlu
Spor Şenol Güneş Caner Erkin Gökhan Gönül Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuzey Kore, Japon Denizi'ne 'iki balistik füze fırlattı' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 10:54:49. #1.15#
title