Kuzey Kore'den bir deneme daha! Ne füzesi olduğu da nereye düştüğü de tam olarak bilinmiyor

Japonya, Kuzey Kore'nin, "balistik" olduğu tahmin edilen ancak tam olarak kestirilemeyen bir füze denemesinde daha bulunduğunu bildirdi. Kamu yayıncısı NHK'nin, Japonya hükümeti kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore, 15 Eylül sabahı füze denemesi yaptı.

FÜZE JAPONYA'NIN YETKİ ALANLARINA DÜŞMEDİ

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik olduğu tahmin edilen füzenin Japonya'nın yetki alanlarına düşmediğini açıkladı. Kyodo ajansına göre, Japonya Sahil Güvenliği, füzenin, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin (MEB) dışına düşmüş olabileceğini aktardı.

FIRLATILAN FÜZEYE İLİŞKİN DETAYLI BİLGİ YOK

Associated Press'in (AP) Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı açıklamasına dayandırdığı habere göre, Kuzey Kore, füzeyi ülkenin doğu kıyılarına fırlattı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, Kore Yarımadası'nın doğu kıyılarına fırlatılan füzeye ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

ZAMANLAMA MANİDAR

Füze denemesinin, ABD ve Güney Koreli diplomatların dün Tokyo'da gerçekleştirdiği "Kuzey Kore" konulu zirve sonrası yapılması dikkati çekti.

HAFTA SONU DA FÜZE DENEMESİ YAPMIŞLARDI

Yonhap ajansı, Kuzey Kore kaynaklarına dayandırdığı haber de, bu ülkenin hafta sonu 1500 kilometre menzilli "yeni tip füze" denediğini kaydetmişti.

AA - Son Dakika Haberleri