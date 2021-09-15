Kuzey Kore'den bir deneme daha! Ne füzesi olduğu da nereye düştüğü de tam olarak bilinmiyor
Geçtiğimiz hafta sonu yaptığı füze denemesiyle dünyayı tedirgin eden Kuzey Kore, bu sabah fırlatılanın ne füzesi olduğu tam olarak bilinmeyen bir denemede daha bulundu. Japonya Savunma Bakanlığı, füzenin ülkenin yetki alanlarına düşmediğini açıklarken, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı ise füzenin Kore Yarımadası'nın doğu kıyılarına doğru fırlatıldığını öne sürdü. Soru işaretleriyle dolu füze denemesinin dün Tokyo'da gerçekleşen "Kuzey Kore" konulu zirve sonrası yapılması dikkat çekti.
Japonya, Kuzey Kore'nin, "balistik" olduğu tahmin edilen ancak tam olarak kestirilemeyen bir füze denemesinde daha bulunduğunu bildirdi. Kamu yayıncısı NHK'nin, Japonya hükümeti kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore, 15 Eylül sabahı füze denemesi yaptı.
FÜZE JAPONYA'NIN YETKİ ALANLARINA DÜŞMEDİ
Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik olduğu tahmin edilen füzenin Japonya'nın yetki alanlarına düşmediğini açıkladı. Kyodo ajansına göre, Japonya Sahil Güvenliği, füzenin, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin (MEB) dışına düşmüş olabileceğini aktardı.
FIRLATILAN FÜZEYE İLİŞKİN DETAYLI BİLGİ YOK
Associated Press'in (AP) Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı açıklamasına dayandırdığı habere göre, Kuzey Kore, füzeyi ülkenin doğu kıyılarına fırlattı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, Kore Yarımadası'nın doğu kıyılarına fırlatılan füzeye ilişkin detaylı bilgi verilmedi.
ZAMANLAMA MANİDAR
Füze denemesinin, ABD ve Güney Koreli diplomatların dün Tokyo'da gerçekleştirdiği "Kuzey Kore" konulu zirve sonrası yapılması dikkati çekti.
HAFTA SONU DA FÜZE DENEMESİ YAPMIŞLARDI
Yonhap ajansı, Kuzey Kore kaynaklarına dayandırdığı haber de, bu ülkenin hafta sonu 1500 kilometre menzilli "yeni tip füze" denediğini kaydetmişti.