Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk yerli operası

İZMİR (Bültenler) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Koordinasyon Merkeziilk sahnelediği eser "Arap Ali Destanı" operasının İzmir'de gerçekleştirilen Türkiye Prömiyeri'nin ardından İstanbul'lu sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Bestesi Ali Hoca'ya, librettosu Havva Tekin'e ait "Arap Ali Destanı" operası 10 Aralık 2021 tarihinde Kadıköy Süreyya Sahnesi'nde saat: 20.00'de sahnede olacak.

Dünya Prömiyeri ve aynı zamanda ilk temsili 19 Ekim 2019 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gazimağusa'da, Türkiye Prömiyeri ise 7 Aralık 2021 tarihinde İzmir'degerçekleştirilen ve tüm temsilleri 100 kişinin üzerinde bir ekip ile sahnelenen, Aytaç Manizade'nin sahneye koyduğu eser; Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Koordinasyon Merkezi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ortak prodüksiyonu olarak temsillerini gerçekleştiriyor.

Eserin bestecisi ve aynı zamanda orkestra şefi olan Ali Hoca yönetiminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (K.K.T.C. C.S.O) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Koordinasyon Merkezi( K.K.T.C. D.O.B.) sanatçılarına;Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ( K.T.B. D.O.B.G.M.) ne bağlı Ankara, İstanbul, Mersin, Antalya ve Samsun DOB orkestra, koro, bale sanatçıları destek veriyor.

Eserin dekor ve kostüm tasarımı Özlem Yetkili'ye, Koreografisi Özlem Kuru Kofalı'ya, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz'a (SAMSUNDOB) ait.

Kıbrıslı ve İzmirli sanatseverlerden büyük beğeni alan ve dakikalarca ayakta alkışlanan eserin Türkiye turnesi 13 Aralık 2021 Pazartesi akşamı sahnelenecek Ankara temsiliyle son bulacak.

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