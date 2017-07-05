Kuzey İrlanda'da Koalisyon Müzakerelerinden Netice Çıkmadı
Kuzey İrlanda'da bölgesel hükümetin kurulması için yürütülen koalisyon müzakerelerinden netice çıkmadı.
Kuzey İrlanda'da bölgesel hükümetin kurulması için yürütülen koalisyon müzakerelerinden netice çıkmadı.
Taraflar olumsuz süreçten dolayı birbirini sorumlu tutarken yakın gelecekte de herhangi bir birlikteliğin imkan dahilinde olmadığı bildirildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Demokratik Birlik Partisi (DUP) lideri ve Başbakan Arlene Foster, müzakerelerde partililerin anlaşmaya varamaması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını dile getirdi.
Kuzey İrlanda'nın Londra'dan değil de Befast'tan yönetilmesini istediklerini belirten Foster, müzakerelerde partililerin anlaşmaya varamaması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını dile getirerek, "Yaz boyunca bu konu üzerinde (hükümeti kurma) çalışmaya devam edeceğiz. Umarım bu yıl içinde anlaşmaya varabiliriz. Anlaşmaya varmak için kesinlikle heyecanlıyız" diye konuştu..
Ayrılıkçı Sinn Fein Partisi lideri Michelle O'Neill de anlaşma sağlanamadığı için hayal kırıklığı yaşadıklarını ama böyle bir sonuçtan dolayı şaşkın olmadıklarını söyledi.
O'Neill, Birleşik Krallık'ta 8 Haziran'daki genel seçimin ardından Başbakan Theresa May liderliğindeki azınlık hükümetinin, DUP'un merkezi parlamentodaki desteğiyle kurulduğunu hatırlatarak bu nedenle halen herhangi bir anlaşmaya varılamaması konusunda Londra'daki merkezi hükümeti suçladı.
O'Neill, "Bu, hepimizin bildiği üzere Başbakan Theresa May'in DUP'u desteklemesinin neticesi" dedi.
Sinn Fein kaynakları, merkezi hükümetin müzakerelerin askıya alınacağı ve sürecin gelecek aylarda tekrar başlatılacağı yönünde bir açıklama yapmasının beklendiğini belirterek sonbahara kadar anlaşmaya varılmayacağının altını çiziyor.
Bölgedeki gelişmeleri takip eden, Londra'daki merkezi hükümetin bölgeden sorumlu Bakanı James Brokenshire, tarafların anlaşmaya varabilmesine olanak tanınması kapsamında müzakereler için ek süre vermişti.
Mart ayında erken genel seçime giden Kuzey İrlanda'da DUP ve Sinn Fein sandıktan iki en büyük parti olarak çıkmıştı.
Kuzey İrlanda'da sınırlı özerkliği düzenleyen yasaya göre bölgesel hükümet ayrılıkçı ve birlik yanlısı en büyük iki partinin güç paylaşımına dayalı olarak kurulmak zorunda.
Müzakerelerin sonuca ulaşamaması halinde Kuzey İrlanda bölgesel hükümetinin yetkilerinin Londra'ya aktarılması gündeme gelebilir.
Güç paylaşımına dayalı hükümetin kurulamaması durumunda yeni bir seçime gidilmesi de gündemde ancak seçimin, Kuzey İrlanda'daki siyasi dengeleri dramatik şekilde değiştirecek bir sonuç vermesi muhtemel görülmüyor.
Sinn Fein ile DUP arasındaki başlıca anlaşmazlık alanlarının kültürel haklar olduğu belirtiliyor.
Katolikleri temsil eden Sinn Fein İrlanda dilinin İngilizcenin yanı sıra resmi dil haline gelmesini isterken, DUP da temsil ettiği Protestanların kullandığı İskoçya kökenli Ulster diline aynı statünün verilmesini talep ediyor.
Kuzey İrlanda'da hükümet, Sinn Fein'in ocak ayında DUP lideri ve Başbakan Arlene Foster'ın adının karıştığı mali usulsüzlüğü gerekçe göstererek koalisyondan çekilmesiyle bozulmuştu.
İngiltere, İsko
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Tags: Siyaset koalisyon çıkmadı netice müzakerelerinden Kuzey İrlanda Kuzey İrlandada Gepost: 05 juli 2017