Kuzey Ege turizminin gözdesi Cunda Adası misafirlerini ağırlamaya başladı
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Kuzey Ege turizminin gözdesi Cunda Adası misafirlerini ağırlamaya başladı

Kuzey Ege'nin gözde turizm merkezlerinden olan Cunda (Alibey) Adası, birçoğu butik otel olan eski Rum evleri, Arnavut kaldırımları, kiliseleri, Yunan ve Türk mutfağının eşsiz lezzete sahip yemekleriyle yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya başladı.

Kuzey Ege turizminin gözdesi Cunda Adası misafirlerini ağırlamaya başladı
06.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:10

Kuzey Ege'nin gözde turizm merkezlerinden olan Cunda (Alibey) Adası, birçoğu butik otel olan eski Rum evleri, Arnavut kaldırımları, kiliseleri, Yunan ve Türk mutfağının eşsiz lezzete sahip yemekleriyle yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya başladı.

Balıkesir'in "Adalar Kenti" olarak nitelendirilen ilçesi Ayvalık'a bağlı 22 adadan sadece Cunda ve Lale Adalarında yerleşim bulunuyor. Hizmete 1964'te açılan "boğaz köprüsü"nden geçilerek kara yoluyla ve Ayvalık'tan teknelerle ulaşımın sağlandığı Cunda Adası, Edremit Körfezi ve Kuzey Ege'nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alıyor.

Kırmızı, mavi, yeşil, pembe, birbirinden renkli panjurlu evlere sahip, tarih kokan dar sokaklarından yürünerek gezilebilen adada, hatıra fotoğrafı çektirilebilecek bazı özel noktalar bulunuyor.

Adaya gelenler, yüzlerce nazar boncuğunun asılı olduğu ağacın önünde, "Türklerin adaya ilk ayak bastığı yer"de, köprüde, kiliselerin önünde, dış görünüşüyle cezbeden bazı Rum evlerinin girişinde, kordonda ve Aşıklar Tepesi'nde hatıra fotoğrafı çektirebiliyor.

Kapıları, kapı tokmakları, pencereleri, tahta ve taş işçiliğiyle görülmeye değer Cunda evleriyle geçmişe kısa bir yolculuk yapılan adada, en fazla ziyaret edilen yerlerin başında müzeye dönüştürülen Taksiyarhis Kilisesi geliyor.

"Cunda şu anda sezona hazır"

Ayvalık Otelciler ve Pansiyoncular Derneği Başkanı İbrahim Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cunda'da gelecek haftadan itibaren hareketlenmenin başlayacağını söyledi.

Koronavirüsün getirdiği belirsizliklerin insanları hala bir şekilde etkilediğini anlatan Çolak, "İklimin düzelmesi, sıcaklıkların ve tıbbi çalışmaların artması insanların tekrar tatile yönelmesine etken olacak." diye konuştu.

Çolak, doluluk oranlarında geçen yıla göre bu yıl Kovid-19 nedeniyle düşüş olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bu durum Kovid-19'un ortadan kalmasıyla tekrar eski haline dönecektir. Geçen yıla göre yüzde 60-70 bir beklentimiz var. Şu anda yeni yeni rezervasyonlar alınmaya başlandı. İnsanların kafasındaki belirsizlikler azaldı, azaldıkça da rezervasyonlar arttı. Kovid-19 ile ilgili tüm otellerimiz gerekli çalışmaları yapıyor. Cunda'da butik otellerin fazla olmasından dolayı bu tür sağlık problemleri daha çabuk bir şekilde çözüme kavuşabiliyor. Tüm hazırlık çalışmaları en ince ayrıntısına kadar yapıldı. Tamamlanan dezenfeksiyon, oturma düzeni ve diğer çalışmalarla Cunda şu anda sezona hazır."

-"Güzel bir sezon geçireceğimizi ümit ediyoruz"

Cunda Adası Restorancılar ve Kafeteryacılar Derneği Başkanı Emre Akyalı da bu yılla ilgili ilk başta fazla bir beklentilerinin olmadığını belirtti.

Akyalı, pandemi sürecinde insanların evlerinde çok sıkıldığını vurgulayarak, vatandaşların bu stresini atmaları için tatil kentlerine gideceklerini dile getirdi.

Kendilerinin de insanlara güvenilir ortamlarda hizmet sunarak bu süreci olumlu bir şekilde tamamlamayı hedeflediklerini anlatan Akyalı, şunları kaydetti:

"Süreçle ilgili devletimizin bize verdiği genelgeyi uygulamaya başladık. Hizmet etmeye başladık. Güzel bir sezon geçireceğimizi ümit ediyoruz. İstanbul ve kalabalık kentlerde sıkılan insanların Cunda'ya gelmesiyle yoğun bir sezon geçirmeyi bekliyoruz. Hem kendi güvenliğimiz hem de gelen misafirlerimiz açısından alınan kararlardan mutluyuz. Misafirlerimizi ağırlamaya başladık, şu anda tedbirlerden dolayı tam kapasite çalışmamamıza rağmen doluluk oranımız gayet iyi, temmuz, ağustos aylarında daha da artacaktır."

Kaynak: AA

Manşet

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