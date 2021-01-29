Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, 1000'e yakın kadın ve öğrenciye yönelik eğitim programı düzenledi

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), geçen yıl düzenlediği eğitim programlarıyla 1000'e yakın kadın ve öğrenciye ulaştı.

KUZKA, 2020 yılında bazıları çevrim içi olmak üzere kadın ve öğrencilerin iş gücüne katılmasına yönelik çok sayıda program düzenledi.

Bu çalışmalarla kadınların girişimciliğe yönlendirilmesi, gençlerin ise girişimcilik ve iş gücü potansiyelinin artırılması hedefleniyor.

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç, AA muhabirine, 2020 yılında kadınların ve gençlerin iş gücü potansiyelini geliştirmek üzere sonuç odaklı program tasarladıklarını söyledi.

Kadınlara yönelik çalışmaları özellikle kadın örgütlenmeleri üzerinden yürüttüklerini anlatan Genç, "Bölgemizde 8 kadın kooperatifi ile 8 kadın girişimci derneği ve 3 kadın girişimciler kurulu bulunmakta. Bunlara üye olan kadınlara yönelik çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde eğitimlerin çevrim içi olarak yapıldığına işaret eden Genç, "19 kadın girişimciler kuruluşu, kooperatifi ya da dernek var. Eğitim programının her birine 40 ila 50 arasında kadın katılmakta. Gençlere yönelik de 2019 yılında kalkınma ajanslarının mesleki eğitim teması kapsamında yürüttüğü birtakım çalışmalar vardı. Bu kapsamda Kastamonu'da Vocathlon adını verdiğimiz bir programı yürüttük." ifadesini kullandı.

Mesleki ve teknik eğitime verilen önemi artırmak istediklerini vurgulayan Genç, şunları kaydetti:

"2020 yılı içinde düzenlediğimiz etkinliklerde 1000'e yakın kadın, öğrenci ve öğretmene ulaştık. Yaptığımız faaliyetler kapsamında özellikle kadınların gelir elde etmelerine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Kadınların girişimciliğe yönlendirilmesi, gençlerde girişimcilik kültürünün oluşturulması, mesleki eğitim altyapısının iyileştirilerek özel sektörün ihtiyaç duyduğu ara elamanın yetiştirilmesi noktasında çalışmalarımız devam edecek."

"Eğitimler bakış açımızı değiştirdi"

Taş baskı usta öğreticisi Hüsniye Öztürk ise KUZKA'nın Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi ile ortak eğitim programı düzenlediğini belirtti.

Proje doğrultusunda eğitim aldıklarını dile getiren Öztürk, "Çok kıymetli hocalarımızla tanıştık. Aldığımız eğitimle bilgi sahibi olduk. Bu bilgiler doğrultusunda taş baskıda tasarım konusunda değişiklikler yaparak farklı sunumlar ortaya çıkarmak için çalışmalara başladık." diye konuştu.

KUZKA'dan aldıkları eğitimlerle kendilerini geliştirdiklerinin altını çizen Öztürk, "Bu eğitimler bakış açımızı değiştirdi. Neyi nasıl kullanabileceğimiz konusunda daha geniş fikir sahibi olduk. Ürün yelpazemiz genişledi. Kalkınma Ajansımızın programlarıyla kadınların iş hayatına girmesinin önü açıldı. Bu eğitimlerden dolayı KUZKA'ya çok teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu