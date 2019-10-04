04.10.2019 12:24

Kuzey Amerika'dan Antalya'ya uzanan aşk hikayesi...Meksikalı çift Döşemealtı'nda nikah kıydı

Meksikalı çift düğün pastası yerine belediye personelinin kendilerine ikram ettiği Türk baklavasını birbirlerine yedirdi

ANTALYA - Meksika'da tanışıp birbirine aşık olan iş adamı Fabıan Issac Barbera Castro ile Carolina Alveraz Montero, kısa süre önce yerleştikleri Antalya Döşemealtı'nda dünya evine girdi.

Kuzey Amerika ülkesi Meksika'da tanışarak birbirlerine aşık olan Carolina Alveraz Montero ve Fabıan Issac Barbera Castro, geçtiğimiz Şubat ayında Antalya'ya geldi. Burayı çok beğenen ve yerleşme kararı olan çift, oturma izinlerini alıp Döşemealtı'nda ev satın aldı.

Nikah şahitleri tercüman oldu

Çiftin nikahı, Döşemealtı'nda tanıştıkları arkadaşları ve nikah işlemlerinde kendilerine yardımcı olan belediye personelinin şahitliğinde kıyıldı. 34 yaşındaki Montero ve 46 yaşındaki Castro, bugün belediye nikah salonunda yapılan törenle dünya evine girerken, çiftin şahitleri nikah memurunun sözlerini tercüme etti. Birbirine "Evet" diyen Meksikalı gelin ve damadın mutlulukları görülmeye değerdi.

Diz çöküp yüzük taktı

Damat Fabıan Issac Barbera Castro, nikah işlemleri sırasında diz çökerek düğün yüzüğünü Carolina Alveraz Montero'ya taktı. Montero ise Türk geleneğine uyup eşinin ayağına basarak "evde söz sahibi benim" dedi. Meksikalı çift, düğün pastası yerine belediye personelinin kendilerine ikram ettiği Türk baklavasını birbirlerine yedirdi.

Sıra dışı aşk hikayesi

Carolina Alveraz Montero, "Fabian benim müşterimdi. Erkek kardeşimle birlikte çalıştığımız tekstil endüstri şirketimize gelmişti. Beni görmüş ve önce takip edip adresimi bulmaya çalışmış. ve daha sonra arkadaşlarıyla bir senaryo hazırlayıp benim arabama çarptılar. Sonra da yine arkadaşlarını gönderip beni korumaya aldı. Biz ertesi gün yemeğe çıktık. Eşim 10 yıl önce Antalya'ya tatil için gelmiş. Şubat ayında ise birlikte geldik. Burayı çok beğendik ve burada yaşamaya karar verdik. Döşemealtı'nda evimizi aldık. İstanbul çok soğuktu, Antalya çok güzel iklimi vardı ve biz burayı tercih ettik" diye konuştu.

Antalya Döşemealtı'nda olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Damat Fabıan Issac Barbera Castro ise "Çok mutluyum ve arkadaşlarıma ve siz aileme çok teşekkür ederim. Buradaki insanları ve buranın atmosferini çok seviyorum. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA