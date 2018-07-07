Kuyuya Düşen Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Kuyuya düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

MARDİN - Mardin'in Midyat ilçesi Şenköy Mahallesi'nde 5 metrelik kuyuya düşüp çıkamayan kediyi itfaiyeciler kurtardı.

Şenköy Mahallesi'nde kuyuya düşen kediyi mahalle sakinleri fark etti. Akşam saatlerinde ses gelmesi üzerine kuyuya gelen mahalle sakinleri yaklaşık 5 metrelik kuyuda kedi olduğunu fark edip itfaiye ekiplerine haber verdi. Haberin ardından bölgeye giden Midyat itfaiye grup amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada kedi bulunduğu kuyudan çıkarılarak güvenli bir yerde boş araziye bırakıldı.

Mahalle sakinlerinde Nurullah Ürek, akşam gezerken kedi sesini duyduklarını söyledi. Ürek, "Şenköy Mahallesi'nde akşamüstü gezintiye çıktık. Arkadaşlarla gezerken kuyudan kedi sesi geldiğini fark ettik. İtfaiye ekiplerine haber verdik ve ekipler gelip kuyudan kediyi çıkardı" dedi.

Midyat İtfaiye Grup Amiri Tekin Akkurt ise, Şenköy Mahallesi'nden gelen ihbar üzerine bölgeye gittiklerini ve kuyuya düşen kediyi kurtardıklarını söyledi.