Kuyuya düşen 2 yavru köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı
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Kuyuya düşen 2 yavru köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - Haberler | 3. Sayfa

Kuyuya düşen 2 yavru köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı Aksaray'da kullanılmayan su kuyusuna düşen 2 yavru köpek AFAD ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.

Kuyuya düşen 2 yavru köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı

AKSARAY - Aksaray'da kullanılmayan su kuyusuna düşen 2 yavru köpek AFAD ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.

Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Yeşiltepe beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beldedeki tarım arazilerinde bulunan yavru köpeklerden 2 tanesi kullanılmayan su kuyusunun içerisine düştü. Tarlada sulama yapan çiftçilerin enik seslerini duyması üzerine yaptığı araştırmalarda 2 yavru köpeğin kullanılmayan sulama kuyusuna düştüğü belirlendi. Bunun üzerine çiftçiler 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

AFAD ekipleri kepçeyle kazıp 2 yavru köpeği kurtardı

İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından olay yerine İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri insanın giremeyeceği kadar küçük olan su kuyusunu açmak için kepçe arayışına girdi. Yeşiltepe Belde Belediye Başkanlığından talep edilmesi üzerine olay yerine belediyenin kepçesi gönderildi. Kepçe operatörü AFAD görevlilerin yönlendirmesiyle kuyunun hemen yayına çukur açtı. Açılan çukura giren AFAD personeli kuyunun içinden su kuyusuna alttan tünel açarak yavru köpekleri oradan almayı başardı.

AFAD görevlileri köpeklere su vererek tarlaya bıraktı

Kuyuya salınan iple bağlı kovalarla çıkarılan yavru köpekler AFAD ekiplerince üzerleri kumlardan temizlenerek yeniden tarlaya bırakıldı. Yavru köpeklerin tekrar kuyuya düşmemesi için hem açılan çukur hem de kullanılmayan su kuyusu kepçe marifeti ile toprakla kapatıldı. Minik köpekler AFAD ekiplerinin kendilerine verdiği suyu içerek yeniden tarlada oynamaya başladı.

Çiftçiden AFAD ekiplerine teşekkür

Oğluyla beraber enikleri kuyuda bulan çiftçi Yaşar Taşkın (52), "Önceden herhalde kör kuyuymuş, kapatmışlar ama geri sulayınca açılmış, Enikler nasıl olduysa düşmüş. Burada sulama yapıyorduk oğlum ile birlikte. Ses var diye buraya geldi. Bunların karnını doyurmuştu kuyumuzun başında. Sonra bunları nerede diye ararken buradan ses duymuş. Ses duyunca bakmış kuyu içinde enikler var. Sonra AFAD'a telefon etmiş. Belediyeden kepçe istedik reisten. Sağ olsun gönderdi, AFAD arkadaşlardan da Allah razı olsun. Geldiler çıkarttılar" dedi.

Kuyuya düşen 2 yavru köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı
Kuyuya düşen 2 yavru köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı
Kuyuya düşen 2 yavru köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı
Kuyuya düşen 2 yavru köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı
Kuyuya düşen 2 yavru köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı
Kuyuya düşen 2 yavru köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı
Kuyuya düşen 2 yavru köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN

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