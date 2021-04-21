KUYUMCUYU SAHTE BANKA DEKONTUYLA DOLANDIRAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

KARTAL'da kuyumcudan cep telefonundan gösterdiği 9 bin 960 liralık sahte dekontla altın bilezik alarak, dolandırıcılık yaptığı iddia edilen A.T., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.