KUYUMCUYU SAHTE BANKA DEKONTUYLA DOLANDIRAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KUYUMCUYU SAHTE BANKA DEKONTUYLA DOLANDIRAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

KUYUMCUYU SAHTE BANKA DEKONTUYLA DOLANDIRAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARTAL'da kuyumcudan cep telefonundan gösterdiği 9 bin 960 liralık sahte dekontla altın bilezik alarak, dolandırıcılık yaptığı iddia edilen A.T., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

KARTAL'da kuyumcudan cep telefonundan gösterdiği 9 bin 960 liralık sahte dekontla altın bilezik alarak, dolandırıcılık yaptığı iddia edilen A.T., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Kartal Cevizli Mahallesi'nde geçen mart ayında yaşanan dolandırıcılık olayında, bir kuyumcuya gelen şüpheli, bilezik alacağını söyledi. Aldığı bileziğin bedeli olan 9 bin 960 lirayı da EFT yöntemiyle iş yeri sahibinin banka hesabına gönderdiğine dair dekontu, cep telefonundan gösterdi. Bileziği alan şüpheli kayıplara karışırken, banka hesabını kontrol eden kuyumcu, sahte dekontla dolandırıldığını anladı. Hemen polisi aradı. İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin  A.T. olduğunu belirledi.  A.T., Tuzla ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı.Şüphelinin daha önceden de "Güveni Kötüye Kullanma" ve Dolandırıcılıkö suçlarını işleyerek,  57 bin 563 lira ile 20 gram bilezik alarak, dolandırıcılık suçlarını gerçekleştirdiği tespit edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T., tutuklandı.

Görüntü dökümü------------------A.T emniyete giriş

-A.T'nin emniyetten çıkışı


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kızı, ikinci eşinin tacizine uğrayan anne: Çocuklara uzanan eller kırılsın
Kızı, ikinci eşinin tacizine uğrayan anne: Çocuklara uzanan eller kırılsın
Karnına bıçak saplayarak bebeğini ve kendini öldürmek istedi
Karnına bıçak saplayarak bebeğini ve kendini öldürmek istedi
GAZİ POLİS, NAKİLLİ ELİYLE 6 YIL SONRA İLK ATIŞINI YAPTI
GAZİ POLİS, NAKİLLİ ELİYLE 6 YIL SONRA İLK ATIŞINI YAPTI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Engin Altay Ersin Tatar Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Merve Dizdar Toprak Sergen
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Ünal Karaman Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KUYUMCUYU SAHTE BANKA DEKONTUYLA DOLANDIRAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 16:37:02. #1.14#

title