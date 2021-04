KUYUMCUYU SAHTE BANKA DEKONTUYLA DOLANDIRAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

KARTAL'da kuyumcudan cep telefonundan gösterdiği 9 bin 960 liralık sahte dekontla altın bilezik alarak, dolandırıcılık yaptığı iddia edilen A.T., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

KARTAL'da kuyumcudan cep telefonundan gösterdiği 9 bin 960 liralık sahte dekontla altın bilezik alarak, dolandırıcılık yaptığı iddia edilen A.T., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Kartal Cevizli Mahallesi'nde geçen mart ayında yaşanan dolandırıcılık olayında, bir kuyumcuya gelen şüpheli, bilezik alacağını söyledi. Aldığı bileziğin bedeli olan 9 bin 960 lirayı da EFT yöntemiyle iş yeri sahibinin banka hesabına gönderdiğine dair dekontu, cep telefonundan gösterdi. Bileziği alan şüpheli kayıplara karışırken, banka hesabını kontrol eden kuyumcu, sahte dekontla dolandırıldığını anladı. Hemen polisi aradı. İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin A.T. olduğunu belirledi. A.T., Tuzla ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı.Şüphelinin daha önceden de "Güveni Kötüye Kullanma" ve Dolandırıcılıkö suçlarını işleyerek, 57 bin 563 lira ile 20 gram bilezik alarak, dolandırıcılık suçlarını gerçekleştirdiği tespit edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T., tutuklandı.

Görüntü dökümü------------------A.T emniyete giriş

-A.T'nin emniyetten çıkışı

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı