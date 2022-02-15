Kuyumculardan sahte altın uyarısı: "Tanıdık kuyumculardan altın alın" - Haberler
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Kuyumculardan sahte altın uyarısı: "Tanıdık kuyumculardan altın alın"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kuyumculardan sahte altın uyarısı:

Bingöl'de düğün sezonu hazırlıkları yapan çiftlere ve ailelere sahte altın konusunda uyarıda bulunan Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Yaşar Devran, "Genel olarak genç çiftlerimiz, aileleri şimdiden altın alımına başlasınlar.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de düğün sezonu hazırlıkları yapan çiftlere ve ailelere sahte altın konusunda uyarıda bulunan Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Yaşar Devran, "Genel olarak genç çiftlerimiz, aileleri şimdiden altın alımına başlasınlar. Vatandaşlara diğer bir tavsiyem de tanıdık kuyumcularından altına almalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Bingöl'de düğün sezonu hazırlıklarına başlayan çiftçilere Kuyumcular Derneği Başkanı Devran'dan 'Sahte altın' uyarısı geldi. Hazırlıkların başlamasıyla kuyumcularda hareketlilik olduğunu belirten Devran, çiftlere ve ailelere önemli bir uyarıda bulundu. Altın piyasasındaki dalgalanmalar nedeniyle sahte altınların arttığını aktaran Devran, tanıdık kuyumculardan alış-verişin yapılmasını tavsiye etti. Devran, "Düğün sezonu hazırlıkları başladı ve altında da bir hareketlilik başladı bizde de. Genel olarak genç çiftlerimiz, aileleri şimdiden altın alımına başlasınlar. Vatandaşlara diğer bir tavsiyem de tanıdık kuyumcularından altına almalarını tavsiye ediyorum. Çünkü 2021 yılında benim bildiğim 15-20 adli işlem yapıldı sahte altın ile ilgili. Piyasada altının yükselmesinden dolayı aşırı düşük ayar altın var piyasada. Bu yüzden vatandaşların tanıdık kuyumcularından altın almalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

(Muhammet Ali Çiftçi/ İHA)

Kuyumculardan sahte altın uyarısı: Tanıdık kuyumculardan altın alın

Kuyumculardan sahte altın uyarısı: Tanıdık kuyumculardan altın alın

Kuyumculardan sahte altın uyarısı: Tanıdık kuyumculardan altın alın

Kuyumculardan sahte altın uyarısı: Tanıdık kuyumculardan altın alın

Kuyumculardan sahte altın uyarısı: Tanıdık kuyumculardan altın alın

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Mehmet Yaşar, Bingöl, Düğün, Altın, Güncel, Haberler

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