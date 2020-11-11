Kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftin katil zanlısı erkek kardeş, cinayetleri itiraf etti

AFYONKARAHİSAR'IN Dinar ilçesinde bir kuyuda öldürülmüş halde bulunan Cevdet (66) ve Zeliha Uysal (64) çiftinin, Zeliha Uysal'ın erkek kardeşi Bünyamin A. tarafından öldürüldüğü ortayı çıktı.

AFYONKARAHİSAR'IN Dinar ilçesinde bir kuyuda öldürülmüş halde bulunan Cevdet (66) ve Zeliha Uysal (64) çiftinin, Zeliha Uysal'ın erkek kardeşi Bünyamin A. tarafından öldürüldüğü ortayı çıktı. Bugün 5 kişiyle birlikte gözaltına alınan Bünyamin A. polisteki ifadesinde cinayetleri itiraf etti. Bünyamin A. ifadesinde çiftin evine konuşmak için gittiğini ancak tartıştıklarını, bunun üzerine ablası ile eniştesini pombalı tüfekle öldürdüğünü söyledi.

Dinar ilçesinde 2 metrelik kuyuda bir çoban tarafından cansız bedenleri bulunan ve 17 gündür kayıp oldukları için aranan yaşlı çiftin katil zanlısıi bugün, cinayetlerini polis sorgusunda itiraf etti. Cevdet ve Zeliha Uysal çiftinin cinayet şüphelisinin Zeliha'nın erkek kardeşi Bünyamin A. olduğu ortaya çıktı. Bünyamin A. cinayetleri nasıl işlediğini şöyle anlattı:

"26 Ekim saat 07.30 civarında çiftin evine konuşmak için gittim, Cevdet ve kızkardeşim Zeliha Uysal ile tartıştık, daha sonra pompalı tüfekle ikisini de öldürdüm. Olayda kimseden yardım almadım, başından sonuna kadar tek başımaydım. Cenazeleri de kuyuya tek başıma taşıdım."YAŞLI ÇİFTİ KUYUDA ÇOBAN BULMUŞTUDinar'a bağlı Pınarlı köyünde çobanlık yapan Abdullah Korkmaz, keçilerini otlatmak için araziye çıktı. Abdullah Korkmaz, öğleden sonra Yılanlı Dere mevkisi yakınlarında bir sulama kanalına ait kuyunun yakınına dinlenmek için oturdu. Bu sırada çevreden kötü koku yayıldığını fark eden Korkmaz, kokunun kaynağını aramak için çevreye bakındı. 2 metrelik kuyuyu kontrol eden Abdullah Korkmaz, iki kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.CESETLERİN ÜZERİ TAŞLARLA KAPATILMIŞÇoban Korkmaz'ın haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kuyuda üzeri taşlarla örtülü, yüzleri tanınmaz halde 1'i kadın 2 kişinin cansız bedeni olduğu belirlendi. Olay yerine gelen savcının talimatıyla jandarma olay yeri inceleme ekipleri kuyuya inerek, cesetleri çıkardı. Cesetlerin, 17 gündür kayıp olarak aranan Cevdet ve Zeliha Uysal çiftine ait olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Yapılan incelemenin ardından iki ceset otopsi ve kimlik tespiti için Dinar Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı 25 EKİM'DEN BU YANA ARANIYORLARDIPınarlı köyünde yaşayan ve 26 Ekim'den bu yana haber alınamayan Cevdet- Zeliha Uysal çiftinin cep telefonları, kapısı kapalı ve anahtarı üzerinde olan evlerinde; Cevdet Uysal'a ait araç da kontak anahtarı üzerinde evin garajında bulunmuştu. 6 KİŞİ GÖZALTINDA

Yürütülen soruşturma kapsamında Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) öldürülen Zeliha Uysal'ın ağabeyleri Kadir A. ve Bünyamin A., eşleri Huriye A. ve Nazire A., yeğeni Ramazan A. ve annesi Fatma A.'y gözaltına aldı. Şüphelilerin sorguları devam ediyor.

- Afyonkarahisar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tahsin BAYTAR