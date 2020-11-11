Kuyucak'ta fidanlar toprakla buluştu
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Kuyucak'ta fidanlar toprakla buluştu

11.11.2020 18:01 | Son Güncelleme: 11.11.2020 18:05
Kuyucak'ta fidanlar toprakla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde; Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes Ağaçlandırma Projesi" kapsamında Aydın'ın Kuyucak İlçesi'nde fidanlar toprakla buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde; Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes Ağaçlandırma Projesi" kapsamında Aydın'ın Kuyucak İlçesi'nde fidanlar toprakla buluştu.

"Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes Ağaçlandırma Projesi" kapsamında Aydın'ın Kuyucak İlçesi'nde Kuyucak Belediyesi Gençlik Merkezi Sosyal Tesisleri'nde İlçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Belediye Başkanı Metin Ertürk, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen'in katılımlarıyla İlçe Başkanı Ali Güçlü, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çömden, Belediye meclis üyeleri, daire amirleri ve öğrenciler ile birlikte ağaç dikme programı gerçekleşti.

Başkan Ertürk ağaç dikme etkinliğinde yaptığı konuşmada, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Bayramı'nda "Bugün Fidan Yarın Nefes Diyerek Dünyaya Nefes Oluyoruz.Ülkemizin orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, toplumun çevreye olan duyarlılığına katkı sağlamak ve gelecek kuşaklara daha yeşil, daha yaşanabilir bir Türkiye miras bırakabilmek en büyük hedefimiz. Kuyucak Belediyesi Gençlik Merkezi Sosyal Tesisleri'nde, sosyal mesafe kurallarına uyarak ağaçlarımızı toprakla buluşturduk. Daha yeşil bir Türkiye, daha yeşil bir Kuyucak için geleceğe nefes olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Yeşil şehirlerde huzurlu ve doğayı seven nesiller yetiştirebilmemiz dileğiyle; Milli Ağaçlandırma Bayramımız kutlu olsun" dedi. - AYDIN

Kuyucak'ta fidanlar toprakla buluştu
Kuyucak'ta fidanlar toprakla buluştu
Kuyucak'ta fidanlar toprakla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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