Kuyucak'ın kurtuluşu törenle kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuyucak'ın kurtuluşu törenle kutlandı

Kuyucak'ın kurtuluşu törenle kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuyucak ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü ilçe meydanında düzenlenen tören ile kutlandı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü ilçe meydanında düzenlenen tören ile kutlandı.

Kuyucak Kaymakamı Levent Küçük, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve gazilerin katılımıyla, Kuyucaklı Şehit Astsubay Bahri Uçuş'un Kurtuluş Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret edilerek tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okunup, dua edildi. Kurtuluş Mezarlığı ziyareti sonrasında, ilçe merkezi Cumhuriyet Meydanı'nda, Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Kuyucak Kaymakamı Levent Küçük ve Belediye Başkanı Metin Ertürk tarafından Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak program sona erdi.

Kuyucak Belediyesi tarafından tüm şehitler adına lokma hayrı yapıldı

Törenin ardından Kuyucak Belediyesi tarafından tüm şehitler için lokma hayrı gerçekleştirildi. Kuyucak'ın kurtuluş gününü tebrik eden Kuyucak Başkanı Metin Ertürk, "Ya İstiklal ya Ölüm diyen bu necip milletin evlatlarının Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, bizlerin bu topraklarda özgürce yaşayabilmeleri için ölümü seçtikleri gündür 5 Eylül. Geçmişimizi bilmezsek geleceği inşa edemeyiz. Yunan işgaliyle birlikte yanmış, yakılmış bir Kuyucak evlerinden barklarından edilmiş, hunharca ve zalimce şiddet uygulanmış bir Kuyucak. Ölürsem şehit, kalırsan gaziyim deyip Samsun'dan yakılan Kurtuluş meşalesi Erzurum'dan, Amasya'dan, Sivas'tan tüm yurda yayıldı. Esareti tarihin hiçbir döneminde kabul etmeyen 'Kim bana zincir vuracakmış şaşarım' diyen Türk milleti, o al bayrağa şehitlerimizin kanını vererek burca dikmiştir. Bugün derdi vatan, derdi millet olanların Kurtuluş, zafer, mücadele, azim ve gururun bayramıdır. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tarihin dilinden düşmeyecek bir destan yazan tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. 5 Eylül Kuyucak'ın kurtuluş günü kutlu olsun" dedi. - AYDIN

Kuyucak'ın kurtuluşu törenle kutlandı
Kuyucak'ın kurtuluşu törenle kutlandı
Kuyucak'ın kurtuluşu törenle kutlandı
Kuyucak'ın kurtuluşu törenle kutlandı
Kuyucak'ın kurtuluşu törenle kutlandı
Kuyucak'ın kurtuluşu törenle kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Hamid Karzai Meral Akşener Mustafa Şentop Sultan Alparslan
Magazin Müge Anlı Aleyna Tilki Defne Samyeli Kaan Yıldırım
Spor Diego Ali Koç Cristiano Samet Aybaba Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kuyucak'ın kurtuluşu törenle kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 15:53:42. #1.16#

title