Kuveyt: Suudi Arabistan ile Katar anlaştı, ambargo 'kaldırılacak'
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BBC

Kuveyt: Suudi Arabistan ile Katar anlaştı, ambargo 'kaldırılacak'

05.01.2021 02:17 | Son Güncelleme: 05.01.2021 02:21
Kuveyt: Suudi Arabistan ile Katar anlaştı, ambargo 'kaldırılacak'

Suudi Arabistan ile Katar arasında ilişkilerin normalleştirilmesi görüşmelerinde ABD ile birlikte arabuluculuk yapan Kuveyt, Suudi Arabistan'ın Katar ile hava, kara ve deniz sınırlarını bu geceden itibaren yeniden açacağını duyurdu.

Suudi Arabistan ile Katar arasında ilişkilerin normalleştirilmesi görüşmelerinde ABD ile birlikte arabuluculuk yapan Kuveyt, Suudi Arabistan'ın Katar ile hava, kara ve deniz sınırlarını bu geceden itibaren yeniden açacağını açıkladı.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed Nasser el Sabah'ın Kuveyt TV'de duyurduğu gelişme bugün Suudi Arabistan'da Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi öncesi yaşandı.

Bir ABD'li diplomat da, zirvede yaklaşık 3 buçuk yıldır süren ambargoyu sonlandıracak anlaşmanın imzalanacağını belirtti.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el Sani'nin, Suudi Arabistan Kralı Salman'ın zirveye katılması için gönderdiği daveti kabul ettiği de açıklandı.

Bugün yapılması beklenen imza törenine ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Jared Kushner'in de katılacağı belirtildi.

Kuveyt ve özellikle ABD'nin yoğun arabuluculuk çalışmaları son aylarda hız kazanmış, Aralık ayında yapılan açıklamada, ilişkilerin normalleştirilmesi için yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlandığı ve anlaşmanın yakın bir zamanda sağlanabileceği belirtilmişti.

Ne olmuştu?

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, Haziran 2017'de Katar'ı "teröre destek vermekle ve bölgeyi istikrarsızlaştırmayı hedefleyen politikalar gütmekle" suçlamış, ardından bu dört ülke Katar'a 13 maddelik bir talep listesi sunmuştu.

Bunun reddedilmesinin ardından Katar'a hem ambargo uygulamaya başlamış hem de diplomatik ilişkileri kesmişti.

Sunulan talepler arasında Katar'daki Türk askeri üssünün kapatılması, medya kuruluşu El Cezire'nin yayınını durdurması, İran'la ilişkilerin zayıflatılması ve Yemen'deki isyancı Husilere desteğin sonlandırılması da bulunuyordu.

Katar ise cihatçı örgütleri desteklediği iddialarını reddediyordu.

Türkiye, ambargonun ardından Katar'a en büyük desteği veren ülkelerden olmuştu.

BBC
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