Kuveyt, Lübnan'dan gelen ürünleri gözetim altına aldı
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Kuveyt, Lübnan'dan gelen ürünleri gözetim altına aldı

Kuveyt, Lübnan'dan gelen ürünleri gözetim altına aldı
Anadolu Ajansı / Mohammad Farid Mahmoud Abdullah - Haberler | Güncel

Kuveyt'in, sebze ve meyve başta olmak üzere Lübnan'dan gelen ürünleri "gözetim altına aldığı" duyuruldu.

Kuveyt'in, sebze ve meyve başta olmak üzere Lübnan'dan gelen ürünleri "gözetim altına aldığı" duyuruldu.

Kuveyt'teki "Al Rai" gazetesinin haberine göre, Lübnan'dan gelen ürünlerin Ticaret ve Sanayi Bakanlığının nezaretine alındığı belirtildi.

Lübnan'dan sebze ve meyve ithalatının sıkılaştırıldığı aktarılan haberde, bu nedenle ticaretin deniz ve hava yoluyla yapıldığı ifade edildi.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığından 23 Nisan'da yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığına kılıf yapıldığı gerekçesiyle Lübnan'dan sebze meyve girişinin yasaklandığı duyurulmuştu.

Kuveyt ve Umman Dışişleri Bakanlığından 24 Nisan'da yapılan yazılı açıklamalarda da Suudi Arabistan'ın uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde aldığı karar desteklenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammad Farid Mahmoud Abdullah

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