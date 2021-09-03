Kuva-yi Milliye kahramanları unutulmadı
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Kuva-yi Milliye kahramanları unutulmadı

İhlas Haber Ajansı / Murat Seyman - Haberler | Yerel

Kuva-yi Milliye kahramanları unutulmadı Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Yunan kuvvetlerine karşı mücadele eden Makbule Efe ve İbrahim Ethem Akıncı, mezarları başında anıldı.

Kuva-yi Milliye kahramanları unutulmadı

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Yunan kuvvetlerine karşı mücadele eden Makbule Efe ve İbrahim Ethem Akıncı, mezarları başında anıldı.

Başta Balıkesir, Bigadiç, Sındırgı, Demirci ve Gördes bölgelerinde Yunan kuvvetlerine karşı mücadele ederken şehit düşen Milli Mücadele kahramanları Makbule Efe ve Akıncı Müfrezeleri Komutanı Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı, mezarları başında anıldı. Sındırgı ilçe mezarlığındaki İbrahim Ethem Akıncı'nın kabrinde başlayan anma programı, Makbule Efe'nin 1922 yılında şehit düştüğü Eğridere Mahallesindeki mezarında devam etti. İbrahim Ethem Akıncı mezarı başında dualar edildikten sonra heyet Eğridere Mahallesinde bulunan Mücahit Makbule Efe kabri ziyareti ile devam etti. Edilen duadan sonra günün anlam ve önemine yönelik konuşmalar yapıldı. Eğridere Mahalle sakinleri tarafından yapılan lokmalar katılımcılara ikram edildi.

Düzenlenen anma programına Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Gördes Belediye Başkan Vekili Ahmet Esen, Sındırgı ve Gördes garnizon komutanları, daire amirleri, yurt içi ve yurt dışından vatandaşlar katıldı.

Geçmişi asla unutmadıklarını bu gibi kahramanlık hikayelerinin yaşatılarak anılması gerektiğini belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Biz İbrahim Ethem Akıncı'nın torunlarıyız. Ben istiyorum ki evlatlarımız da bu vatan için canını verebilecek kadar güçlü olsunlar, yürekli olsunlar. Onları o şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz, onun için bu törenleri düzenliyoruz. Kurtuluş savaşımızın 3 Eylül'ü özellikle yarın kutlanacak, bu uğurda can veren bütün ecdadımızın, şehitlerimizin ruhları şad olsun diyorum" dedi.

Kuva-yi Milliye kahramanları unutulmadı
Kuva-yi Milliye kahramanları unutulmadı
Kuva-yi Milliye kahramanları unutulmadı
Kuva-yi Milliye kahramanları unutulmadı
Kuva-yi Milliye kahramanları unutulmadı
Kuva-yi Milliye kahramanları unutulmadı
Kuva-yi Milliye kahramanları unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Seyman

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