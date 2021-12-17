Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi kapsamında Ladik'te kütüphane kuruldu - Haberler
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Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi kapsamında Ladik'te kütüphane kuruldu

Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi kapsamında Ladik'te kütüphane kuruldu
AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Samsun'un Ladik ilçesinde "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında yapımı tamamlanan 80. Yıl İlk ve Ortaokulu ile Şehit Salih Kayan İmam Hatip Ortaokulu'nun kütüphaneleri hizmete açıldı.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Ladik ilçesinde "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında yapımı tamamlanan 80. Yıl İlk ve Ortaokulu ile Şehit Salih Kayan İmam Hatip Ortaokulu'nun kütüphaneleri hizmete açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, burada yaptığı konuşmada, kütüphanelerin hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından Yiğit ve beraberindekiler, kütüphaneleri gezerek okul müdürlerinden bilgi aldı.

Törene Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı, Atatürk Halk Kütüphanesi Müdürü Veysel Kırbıyık ile okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Son Dakika Haberleri

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