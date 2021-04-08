Kutsi doktor mu? Kutsi kimdir?

Asıl adı Kutsi Karadoğan olan ve bilinen adıyla Kutsi'nin hayatı son zamanlarda merak konusu oldu. Kutsi'nin özellikle de mesleği merak ediliyor ve araştırılıyor. Doktor olup olmadığı merak edilen sanatçı hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Kutsi doktor mu? Kutsi kimdir? Detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Asıl adı Kutsi Karadoğan olan ve bilinen adıyla Kutsi'nin hayatı son zamanlarda merak konusu oldu. Kutsi'nin özellikle de mesleği merak ediliyor ve araştırılıyor. Doktor olup olmadığı merak edilen sanatçı hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Kutsi doktor mu? Kutsi kimdir? Detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

KUTSİ DOKTOR MU?

Kutsi, Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı ve dizi oyuncusudur. Kutsi'nin doktor olup olmadığının merak edilmesindeki neden; 2006 yılında Doktorlar dizisinde rol alması ve diziden bittikten bir süre sonra tekrar ekranlara geri dönmesi ile Kutsi'nin de diziye tekrardan katılması, seyircinin aklına Kutsi doktor mu? sorusunu getirmiştir.

KUTSİ KİMDİR?

Ahmet Kutsi Karadoğan veya tanınan adıyla Kutsi 16 Mart 1973'te Malatya'da doğan Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı ve dizi oyuncusudur.

İsmini Türk şair Ahmet Kutsi Tecer'den almıştır.

Lise yıllarında yakın çevresinin "sesin güzel" uyarılarını önemseyen ve şan dersi alan Kutsi, 2000 yılında Erol Köse Production tarafından ilk albümü "Aşk Payını Aldı"yı çıkararak büyük bir unvan kazandı. Uzun bir ara veren ve bu arada çok iyi şarkılar yapan Kutsi, 2005 yılında Erol Köse Production tarafından "Sana Ne" albümünü çıkarttı.

Bir kız kardeşi olan Kutsi, Ayrancı Anadolu Lisesi'ni bitirmiştir. Mimarlığı yarıda bırakmıştır.

Kutsi oyunculuğuyla da kendini kanıtladıktan sonra 8 yıldır birlikte olduğu Sinem Bayraktutar'la 30.08.2008 tarihinde evlendi. Kutsi'nin 24.09.2009 tarihinde kızı "Ceylin Ada" dünyaya geldi.

Cengiz Kurtoğlu'nun da büyük desteğini alan Kutsi, Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor albümünde "Duvardaki Resmin" şarkısı ile sesini daha da duyurmaya başlamış ve kolay kolay unutulmayacağını göstermiştir.

Meslek olarak sadece müzisyenlik değil aynı zamanda oyunculuğu da seçen Kutsi 2006 yılında Doktorlar dizisi ile oyunculuğa ilk adımını atmış ve çok büyük bir başarı yakalamıştır. Doktorlar dizisi bittikten bir süre sonra Kahramanlar dizisi ile yeniden ekranlarda olan Kutsi, 2010 yazında Doktorlar'ın tekrarları çok izlenip ve seyirciler tarafından yeniden başlamasının istenmesi üzerine "3 Aralık 2010" tarihinde Doktorlar dizisi yeniden ekranlara geri dönmüştür ve yine çok büyük bir seyirci kitlesi yakalamıştır.

Profesyonel müzisyenlik kariyeri olan Kutsi 5 albüm çıkarmış ve hep hit parçalarıyla çok konuşulmuştur.

Sana Ne

Bomboşum Buralarda

Ağlama Kalbim

Aşkın Gururu

Geçer

Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor

Olay Olacak Aşkımız

Hediyem Olsun

İlan-ı Aşk

Doğum Günü

Konuşmayacağım

Aşk Celladı

Helal Etmiyorum

Aynadaki Yüzünün Karşılığı Benim

Zor Olsa da

Melek ve Kapımı Çal

Son Mektup

Bambaşka

Haram Olsun

Soran Yok" albümlerinin istatistiği bunu kanıtlamaktadır.

Huzur Sokağı isimli dizide "Bilal" karakterini canlandırmıştır.

Sanatçının yeni albümü "Bilmem Anlatabildim Mi" 18 Mart 2013 tarihinde çıkmıştır. 2015 yılında Show TV'de başlayan "Beyaz Yalan" adlı dizide Demir Güner karakterini canlandırmıştır.

22 Ekim 2016 tarihinde Fox TV'de yayına başlayan "Kalbimdeki Deniz" dizisinde Mirat Deniz karakterini canlandırmıştır.

2019 yılından beri TRT1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek dizisinde rol almaktadır.