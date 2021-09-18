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Son dakika haberleri | Kütahyalılardan yangın mağduru Muğla'ya hayvan desteği

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Can Aksu - Haberler | Yerel

Son dakika haberlerine göre - Kütahyalılardan yangın mağduru Muğla'ya hayvan desteği Kütahyalı çiftçiler, Muğla'da çıkan orman yangınlarında hayvanları telef olan çiftçilerin acılarını hafifletmek ve yaralarını sarmak için hayvan desteğinde bulundu.

- Kütahyalılardan yangın mağduru Muğla'ya hayvan desteği

KÜTAHYA - Kütahyalı çiftçiler, Muğla'da çıkan orman yangınlarında hayvanları telef olan çiftçilerin acılarını hafifletmek ve yaralarını sarmak için hayvan desteğinde bulundu. Kütahyalı çiftçi ve köylülerin 184 küçükbaş, 5 büyükbaş hayvan bağışında bulunduğunu söyleyen Vali Ali Çelik, "Milletimizin cömertliğini, zor günde bir arada olmasını, dayanışmasını çok önemsiyoruz. Destek olan tüm vatandaşlarımıza devletimiz adına şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Kütahya, Muğla'da meydana gelen yangında zarar gören çiftçilere destek olmak için örnek bir dayanışma sergiledi. Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda 8 ilçe 84 köyde çiftçi ve köylülerin bağışlarıyla toplanan hayvanlar Valilik önünden Muğla'ya uğurlandı.

Devletin tüm kurumlarının afet bölgelerindeki çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Vali Ali Çelik, "Ciddi anlamda birçok sıkıntı giderildi" diye konuştu.

Antalya ve Muğla'da çıkan orman yangınlarının ardından tüm Kütahya'nın yardım için seferber olduğunu söyleyen Vali Çelik, "Milletimiz, çiftçilerimizin yaşadığı zararları ortadan kaldırmak için devletimize ciddi katkılar sundu. Kütahya'mız da bu yardımlaşmanın önemli bir parçası oldu. Milletimizin cömertliğini, zor günde bir arada olmasını, dayanışmasını çok önemsiyoruz. İhtiyaç olduğunda bu millet her zaman kenetlenir ve yaraya merhem olmak için elinden gelen gayreti gösterir" diye konuştu.

189 hayvan Muğla'ya yola çıktı

8 ilçe, 84 köyden 184 küçükbaş ve 5 büyükbaş hayvan bağışında bulunulduğunu belirten Vali Çelik, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda toplanan hayvanların Muğla'daki çiftçilere teslim edileceğini söyledi. Vali Çelik, "Bütün çiftçilerimize ve köylülerimize devletimiz adına şükranlarımızı sunuyorum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın dualarının ardından hayvanlar Muğla'ya gönderildi.

Programa Belediye Başkan Vekili Ömer Köse, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, Kütahya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bahattin Atakan, STK Temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Son dakika haberleri | Kütahyalılardan yangın mağduru Muğla'ya hayvan desteği

Son dakika haberleri | Kütahyalılardan yangın mağduru Muğla'ya hayvan desteği

Son dakika haberleri | Kütahyalılardan yangın mağduru Muğla'ya hayvan desteği

Son dakika haberleri | Kütahyalılardan yangın mağduru Muğla'ya hayvan desteği
İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Can Aksu - Son Dakika Haberleri
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