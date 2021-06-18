Kütahyalı hayırsever Liberya'da su kuyusu açtırdı

Kütahyalı hayırsever Batı Afrika ülkesi Liberya'da su kuyusu açtırdı.

Kütahyalı hayırsever Batı Afrika ülkesi Liberya'da su kuyusu açtırdı.

Hayırsever Mustafa Kahraman, İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği aracılığıyla Liberya'ya yardımda bulundu.

Derneğin yönetim kurulu üyesi Şaban Başyiğit yaptığı açıklamada, dünyanın birçok bölgesinde, hayırseverlerin katkılarıyla çalışmalara devam edildiğini söyledi.

Afrika'da birçok ülkenin susuzlukla mücadele ettiğini belirten Başyiğit, şunları kaydetti:

"Dernek olarak Kütahya, Türkiye ve dünya genelinde yardım faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Özellikle susuzlukla mücadele edilen bölgelerde su kuyusu açtırma çalışmalarımız bu çalışmalarımızdan bir tanesi. Kütahya'da yaşayan hayırseverimiz Mustafa Kahraman'ın derneğimize yaptığı bağış ile Liberya'nın Monrovia şehrine 18 kilometre uzaklıkta olan ve 130 hanenin bulunduğu bir köye su kuyusu açtırdık. Bu kuyu ile birlikte açtırdığımız su kuyusu sayısı 62'ye ulaşmış oldu. Hayırseverlerimizin destekleriyle bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Allah tüm hayırseverlerimizden razı olsun."

Başyiğit, su kuyusunun yaklaşık 30 bin liraya mal olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan