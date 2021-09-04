Kütahya Tavşanlı'da Burcu Güneş rüzgarı

- Kütahya Tavşanlı'da Burcu Güneş rüzgarı Burcu Güneş, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde verdiği konserde sevenlerini coşturdu.

- Kütahya Tavşanlı'da Burcu Güneş rüzgarı

KÜTAHYA - Burcu Güneş, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde verdiği konserde sevenlerini coşturdu.

Tavşanlı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sanatçı ünlü sanatçı Burcu Güneş Tavşanlı'da sahne aldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki konserde yaklaşık 2 saat sahnede kalan Güneş, sevilen şarkıları ile unutulmaz bir gece yaşattı. Burcu Güneş, canlı performansı ve sesi ile sevenlerini bir kez daha büyüledi.

Güçlü yorumu ile başarılı bir müzik kariyerine imza atan Burcu Güneş, Tavşanlı'da unutulmaz bir konsere imza attı. Sevilen şarkılarını seslendiren Burcu Güneş, konsere olan ilgiden de memnuniyet duydu. Konserde ön sıraları dolduran gençler ünlü sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Bu arada, Burcu Güneş'e günün anısına hediye ve çiçek takdim edildi.

Gazetecilerin konser öncesi Göbel Termal tesislerinde sorularını cevaplayan Burcu Güneş yakın zamanda çıkarmayı düşündüğü albüm hakkında şunları söyledi: "Albüm ile ilgili herşey bitti. Doğru zamanı bekliyoruz. Her şeyin daha iyi gittiği insanların keyifli olduğunu düşündüğüm zamanda çıkarmayı düşünüyorum. Çünkü müziğe odaklanmalarını istiyorum biraz daha. Biliyorsunuz single single veriyoruz artık, insanlar odaklanamıyor eskisi gibi albüm dinlemeye, eskisi gibi arşivler yapmaya diye. O yüzden o iki yılda bir albüm çıkarma dönemleri kimsede kalmadı. Ama biz uzun zamandır single single giderken insanların doya doya dinleyebileceği bir proje çıkartmak istediğimiz için,biraz da benden böyle şeyler beklendiği için ne kadar yıllar geçse de arşivlik işler her zaman isteniyor benden. O nedenle doğru zamanda çıkaracağız inşallah, herşeyi bitti."

Tavşanlı leblebisinin de ününü bildiğini belirten Güneş, kalmış olduğu Göbel Termal tesislerinin de oksijeni bol nadir güzellikte yerlerden olduğunu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tuna İşleyen