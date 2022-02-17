Kütahya, 'Seramik Şehirleri Ağı'na öncülük edecek

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nde gerçekleşen UCLG-MEWA İstişare Toplantısı, son gün oturumlarıyla son buldu. Toplantının katılımcı şehirler adına verimli geçtiğini ifade eden Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Belediyesi'nin Türkiye Seramik Şehirleri Ağı'na öncülük ettiğini ve mart ayında tüzüğün oluşacağını belirtti.

Kocaeli'nde gerçekleştirilen UCLG-MEWA İstişare Toplantısı kapanış programıyla sona erdi. Toplantının son gününde katılımcılar farklı oturumlarda görüşlerini bildirdiler. Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya'nın Zanaat ve Halk Sanatları alanında Türkiye'de ilk kez UNESCO Şehirler Ağı'na kabul edildiğini hatırlattı. Başkan Işık, katılımcılara ve UCLG-MEWA yetkilileri ile birlikte ev sahipliği yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve ekibine teşekkür etti. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Yerel