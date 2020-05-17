KÜTAHYA Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra sokak ortasında öldürdü
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KÜTAHYA Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra sokak ortasında öldürdü

Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra sokak ortasında öldürdüOğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da, Mustafa Ilgın (45), 4 yıl önce trafik kazasında oğlu Süleyman Ilgın'ın ölümüne neden olan evli ve 2 çocuk babası olan Hakan İşgüzar'ı (42) trafikte sıkıştırıp aracına çarptıktan...

KÜTAHYA Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra sokak ortasında öldürdü
17.05.2020 00:32 | Son Güncelleme: 17.05.2020 00:35

Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra sokak ortasında öldürdü

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da, Mustafa Ilgın (45), 4 yıl önce trafik kazasında oğlu Süleyman Ilgın'ın ölümüne neden olan evli ve 2 çocuk babası olan Hakan İşgüzar'ı (42) trafikte sıkıştırıp aracına çarptıktan sonra sokak ortasında tabancayla 4 el ateş ederek kaçtı. Hakan İşgüzar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Mustafa Ilgın ise polis ekiplerince yakalandı. Cinayeti itiraf eden Ilgın, "Oğlumun ölümüne neden oldu, 35 gün önce tesadüfen görüp takip etmeye başlamıştım. Yeniden karşılaşınca, aldığım ruhsatsız tabancayla vurdum" dedi. Olay anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Kütahya'da yaşayan Mustafa Ilgın, 4 yıl önce meydana gelen trafik kazasında oğlu Süleyman Ilgın'ın ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Hakan İşgüzar'ı Evliya Çelebi Mahallesi'nde görerek takip etti. Ilgın 43 RC 383 plakalı otomobille, Hasan Polatkan Caddesi üzerinde seyir halinde olan Hakan İşgüzar'ın kullandığı 35 AD 5607 plakalı otomobile arkadan çarptı. Mustafa Ilgın, kaza nedeniyle otomobilinden inen Hakan İşgüzar'a sokak ortasında tabancayla 4 el ateş ettikten sonra kendi aracına binip olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hakan İşgüzar, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında elektrik kurumunda çalıştığını belirledikleri katil zanlısı evli ve 3 çocuk babası olan Mustafa Ilgın'ı Akkent Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden Ilgın, olayda kullandığı ruhsatsız tabancayı Akkent Mahallesi Turgutlar yolu üzerindeki bir bağ evinde sakladığını söyledi. Polis ekiplerince bağ evinde yapılan incelemede tabanca bulunurken, Mustafa Ilgın geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DİNEN ADAM ÖLDÜRME CEZASININ NE OLDUĞUNA İLİŞKİN ARAŞTIRMA YAPMIŞ

İlk ifadesinde cinayeti itiraf eden Mustafa Ilgın, öldürdüğü Hakan İşgüzar'ın 2016 yılında oğlu Süleyman Ilgın'ın motosikletine çarparak ölümüne neden olduğunu ve yaklaşık 35 gün önce tesadüfen görüp takip etmeye başladığını söyledi. Bu süre içerisinde ruhsatsız tabanca satın alıp internet üzerinden de 'dinen adam öldürme cezasının ne olduğuna' ilişkin araştırmalar yaptığını anlatan katil zanlısı Ilgın'ın, "Oğlumun ölümüne neden oldu, 35 gün önce tesadüfen görüp takip etmeye başlamıştım. Yeniden karşılaşınca aldığım ruhsatsız tabancayla vurdum" dediği öğrenildi.

CİNAYET ANI KAMERADA

Katil zanlısı Mustafa Ilgın'ın, Hakan İşgüzar'ı öldürdüğü anlar ise caddedeki bir işyerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; Hakan İşgüzar'ın kullandığı otomobile arkadan çarpan Mustafa Ilgın'ın kendi aracının arka koltuğundan tabancayı aldıktan sonra İşgüzar'ın yanına giderek 4 el ateş ettikten sonra aracıyla olay yerinden kaçtığı görülüyor. Hakan İşgüzar'ın Süleyman Ilgın'a çarparak ölümüne neden olduğu trafik kazasıyla ilgili cezaevinde kaldığı ve bir süre önce tahliye olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

KÜTAHYA Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra sokak ortasında öldürdü

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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