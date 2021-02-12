Kütahya nerede? Kütahya konumu, Kütahya gezilecek yerler nereler? Kütahya ilçeleri! Kütahya seramik!
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Kütahya nerede? Kütahya konumu, Kütahya gezilecek yerler nereler? Kütahya ilçeleri! Kütahya seramik!

12.02.2021 10:56 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:01
Kütahya nerede? Kütahya konumu, Kütahya gezilecek yerler nereler? Kütahya ilçeleri! Kütahya seramik!

Ege Bölgesi'nde yer alan 279.367 nüfuslu Kütahya nerede? Kütahya konumu, Kütahya gezilecek yerler nereler? Kütahya seramik! Detaylar haberimizde.

Türkiye nüfusunun %7 sini oluşturan, Şehir, ovadan başlayarak, güneye doğru yükselen bir yerde kurulmuştur. Peki, Kütahya nerede? Kütahya konumu, Kütahya gezilecek yerler nereler? Kütahya ilçeleri! Kütahya seramik!

KÜTAHYA NEREDE?

Eskişehir ve Afyonkarahisar'a komşu olan Kütahya, kuzey ve batıdaki yüksek dağ sırtlarında doruğa ulaşan tarım arazileri ile geniş bir yamaç alanına sahiptir. Kentin Yunanca adı Kotyaion, Roma dönemindeki adı ise Cotyaeum'dur

KÜTAHYA İLÇELERİ

Tavşanlı, Simav, Dumlupınar, Gediz, Pazarlar, Şaphane, Domaniç, Aslanapa, Altıntaş, Hisarcık, Emet ve Çavdarhisar olmak üzere toplamda 13 ilçesi bulunmaktadır.

KÜTAHYA PORSELEN

Kütahya'da ilk çini örnekleri 14. yüzyılın sonlarında görülmeye başlanırken çinide asıl ilerleme İznik'in çini sanatının zirvesinde olduğu 16. yüzyılın ikinci yarısından sonra başlar. Özellikle İstanbul'un çini ihtiyacını karşılamak için Kütahya'da çini atölyeleri kurulmuş, Osmanlı'nın gerileme dönemiyle beraber İznik'te çinicilik de aynı hızda gerilemeye başlamıştır. 18. yüzyılda çinicilik sanatının İznik'te tamamen kaybolmasıyla Kütahya bu alanda faaliyet gösteren tek yer olmuştur. Osmanlı'da çiniciliğin en güzel ve son örnekleri Hafız Mehmed Emin Efendi'nin elinden çıkmıştır.

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