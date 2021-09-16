Kütahya MÜSİAD'a 'En Başarılı Dernek' ödülü - Haberler
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Kütahya MÜSİAD'a 'En Başarılı Dernek' ödülü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kütahya MÜSİAD'a 'En Başarılı Dernek' ödülü

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şubesi, 'Yılın EN'leri' organizasyonda 'En Başarılı Dernek' ödülüne layık görüldü.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şubesi, 'Yılın EN'leri' organizasyonda 'En Başarılı Dernek' ödülüne layık görüldü.

Düzenlenen ödül töreninde ödülünü Kütahya Valisi Ali Çelik'ten alan MÜSİAD Kütahya Şubesi Başkanı İsmail Tosun, "Kütahya Şubesini, 'En Başarılı Dernek' ödülüne layık gören tüm hemşerilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca dernek çalışmalarımızda bize en büyük desteği veren ve görevini yeni Genel Başkanımız Mahmut Asmalı'ya devreden 6. dönem Genel Başkanımız Abdurrahman Kaan Bey'e, yönetimine ve Kütahya'daki çalışma arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Kütahya'nın En başarılı Derneği ödülümüzü de yeni Genel Başkanımız Mahmut Asmalı beye hediye ediyorum. İnşallah yeni Genel Başkanımız ve Yönetim Kurulu ile Kütahya'ya daha iyi hizmetler vermeye devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA

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Haber: Kütahya MÜSİAD'a 'En Başarılı Dernek' ödülü - Haberler
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