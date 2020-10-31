Kütahya Müftülüğü vatandaşlara 5 bin adet kitabı ücretsiz dağıttı

Kütahya Müftülüğü, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla vatandaşlara Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarından olan 5 bin adet kitabı ücretsiz olarak dağıttı.

Kütahya Müftülüğü, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla vatandaşlara Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarından olan 5 bin adet kitabı ücretsiz olarak dağıttı.

İl Müftülüğünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Cumhuriyet Caddesinde kurulan standında dağıtımı yapılan kitaplara vatandaşlar ilgi gösterdi.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mevlid-i Nebi Haftası faaliyetleri kapsamında Kütahya İl Müftülüğü olarak birçok program planladıklarını, bu çerçevede hafta boyunca televizyon ve radyo programları ile haftanın önemine dair sohbetler düzenlediklerini söyledi.

Dini yayınların dağıtımını yaptıklarını ifade eden Demirtaş, "Vatandaşlarımıza Diyanet İşleri Başkanlığı'mızın yayınlarından olan 'Dinimiz İslam' adlı eserinden beş bin adet ücretsiz olarak dağıtıldı. Vatandaşımızın sahih dini bilgiyi öğrenebileceği kaynaklar açısından başkanlığımız birçok kitap basımı yapıyor. Bu dağıtımını yaptığımız kitap da bunlardan birisi. Kütahyalı vatandaşlarımız çok ilgi ve alaka gösterdiler. İnşallah bu hafta Hazreti Peygamberimizi daha yakından tanımaya vesile olur." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan