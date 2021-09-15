Kütahya Kent Konseyi Başkanı Ali Kaya istifa etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya Kent Konseyi Başkanı Ali Kaya istifa etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Kütahya Kent Konseyi Başkanı Ali Kaya istifa etti

Kütahya Kent Konseyi Başkanı Ali Kaya yaptığı açıklamada, Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Başkanlığı ile Kütahya Belediyesi Özel Güvenlik ve Personel AŞ. Yönetim Kurulu üyeliğinden gördüğü lüzum üzerine ayrıldığını belirtti.

Kütahya Kent Konseyi Başkanı Ali Kaya yaptığı açıklamada, Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Başkanlığı ile Kütahya Belediyesi Özel Güvenlik ve Personel AŞ. Yönetim Kurulu üyeliğinden gördüğü lüzum üzerine ayrıldığını belirtti.

Sosyal platform hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile istifa eden Kent Konseyi Başkanı Ali Kaya açıklamasında, " 25 Haziran 2019 tarihinden 15 Eylül 2021 tarihine kadar yürütmekte olduğum Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Başkanlığından ve 14 Ocak 2020 tarihinden 15 Eylül 2021 tarihine kadar uhdemde olan Kütahya Belediyesi Özel Güvenlik ve Personel AŞ. Yönetim Kurulu üyeliğinden gördüğüm lüzum üzerine ayrılıyorum. Görevde olduğum süreler içinde bizlere vermiş olduğu destek yardımlardan dolayı Belediye Başkanımız Alim Işık Bey'e, Başkan Yardımcısı Salih Özden Bey'e ve diğer başkan yardımcısı arkadaşlara ve daire müdürlerine teşekkür ederim. Ziyaretlerimiz esnasında yakın ilgilerini gördüğümüz ve düşüncelerimizi paylaştığımız Valimiz Ali Çelik Bey'e, Rektörlerimiz Prof. Dr. Kazım Uysal ve Prof. Dr. Vural Kavuncu beylere, Emniyet Müdürümüz ve daire müdürlerine, sivil toplum örgütlerinin başkan ve üyelerine, mahalle muhtarlarımızın başkanına ve muhtarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Şirketlerimizdeki yönetim kurulları başkan ve üyelerine, çalışan idareci ve personele de teşekkür ederim. Ayrıca Kütahya Belediyesi Kent Konseyinde çalışma ortamında birlikte olmaktan dostluklarımızın da pekiştiği gönüllü Kütahya sevdalısı, fedakar, çalışkan Kütahya deyince koşup gelen, faaliyetleri, düşünceleri ve projeleri ile katkıda bulunan yürütme kurulu, meclis ve çalışma gurubundaki tüm arkadaşlarımıza, kardeşlerimize gönül dolusu teşekkür ediyorum. Sizlere gönülden başarılı çalışmalar diliyorum. Her türlü güzel hizmetlere layık olan hemşerilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ertuğrul Gazi Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Bensu Soral Düm Tek Tek Kylie Jenner
Spor Arda Turan Şenol Güneş Burak Yılmaz Halis Özkahya Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kütahya Kent Konseyi Başkanı Ali Kaya istifa etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 19:57:16. #1.12#