Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş görevine başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş görevine başladı

Kırklareli İl Müftüsü iken Kütahya İl Müftülüğü görevine atanan Hüseyin Demirtaş vazifesine başladı.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş görevine başladı
02.06.2020 21:50 | Son Güncelleme: 02.06.2020 21:53

Kırklareli İl Müftüsü iken Kütahya İl Müftülüğü görevine atanan Hüseyin Demirtaş vazifesine başladı.

Cumhurbaşkanlığı İl Müftüleri Kararnamesi ile Kütahya İl Müftüsü olarak atanan Hüseyin Demirtaş, Gaziantep İl Müftülüğü görenine atanan Hüseyin Hazırlar'dan görevi devraldı.

Kütahya'nın yeni Müftüsü Hüseyin Demirtaş, 1967 yılında Trabzon'un Şalpazarı ilçesine bağlı Geyikli beldesinde dünyaya geldi. İlköğretim okuluna başlamadan önce 5 yaşında babasının gözetiminde Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. 7 yaşında hafızlığa başladı ve 9 yaşında iken hıfzını tamamladı. 1990 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirerek aynı yıl Ümraniye Müftülüğüne bağlı Hüseyinli Köyü Camii İmam-Hatipliğine atandı. 1994 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezine girdi. 2,5 yıllık ihtisas eğitiminden sonra dönem ikincisi olarak mezun oldu. Sırasıyla Giresun ili Şebinkarahisar Müftülüğü, Sinop ili Ayancık İlçesi Müftülüğü, Çaycuma Müftülüğü ve Beykoz Müftülüğü görevlerinde bulunduktan sonra 2017 Kırklareli İl Müftülüğü görevine başlayan Müftü Demirtaş, evli ve iki çocuk babası. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek Haber
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
Koronavirüsten korunmak için aşırı kolonya ve dezenfektan kullanımı egzama hastalığını artırdı Haber
Koronavirüsten korunmak için aşırı kolonya ve dezenfektan kullanımı egzama hastalığını artırdı
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir Haber
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif Haber
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular 'Kayyum kayyum' sloganları attı Haber
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular "Kayyum kayyum" sloganları attı
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
ABD ordusu, Washington'a ulusal muhafız yığınağına başladı
ABD ordusu, Washington'a ulusal muhafız yığınağına başladı
George Floyd'un öldürülmesiyle karışan ABD'de, yağmalamalar nedeniyle 700 kişi gözaltına alındı
George Floyd'un öldürülmesiyle karışan ABD'de, yağmalamalar nedeniyle 700 kişi gözaltına alındı
Mardin'de tarihte kullanılan ilk para örneği ele geçirildi
Mardin'de tarihte kullanılan ilk para örneği ele geçirildi
Napoli Teknik Direktörü Gattuso'nun kardeşi Francesca hayatını kaybetti
Napoli Teknik Direktörü Gattuso'nun kardeşi Francesca hayatını kaybetti
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
Tarım arazisindeki bu yangın basit bir yangın değil, terörün insanlığa açtığı savaşın delili
Tarım arazisindeki bu yangın basit bir yangın değil, terörün insanlığa açtığı savaşın delili
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak
Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
George Floyd'u diz çökerek anan Liverpool'da Klopp, tüm maçları kazanmak istiyor
George Floyd'u diz çökerek anan Liverpool'da Klopp, tüm maçları kazanmak istiyor
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Güvenlik güçleri, uyuşturucu tacirlerinin çakmak gazı kullanarak likit esrar elde etme yöntemini ortaya çıkardı
Güvenlik güçleri, uyuşturucu tacirlerinin çakmak gazı kullanarak likit esrar elde etme yöntemini ortaya çıkardı
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
Duyarlı genç, hesabına yanlışlıkla yatırılan 70 bin lirayı sahibine iade etti
Duyarlı genç, hesabına yanlışlıkla yatırılan 70 bin lirayı sahibine iade etti
Faslı kadına önce tokat atan sonra boğazını sıkan taksici serbest kaldı
Faslı kadına önce tokat atan sonra boğazını sıkan taksici serbest kaldı
ABD'de sular durulmuyor! Washington ve New York'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de sular durulmuyor! Washington ve New York'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Yunan kaleci Sifakis'ten transfer itirafı: Beşiktaş'ın kapısından döndüm
Yunan kaleci Sifakis'ten transfer itirafı: Beşiktaş'ın kapısından döndüm
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
İki gündür koronavirüs kaynaklı ölümün yaşanmadığı İspanya'da halk, plajlara akın etti
İki gündür koronavirüs kaynaklı ölümün yaşanmadığı İspanya'da halk, plajlara akın etti
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
ABD'deki isyan ateşi büyüyor! Göstericiler, polis memurunu öldürdü
ABD'deki isyan ateşi büyüyor! Göstericiler, polis memurunu öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Beren Saat Demet Akbağ Kenan Doğulu
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Otomobil
Şu an buradasınız: Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş görevine başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 21:53:43. #1.15#
title