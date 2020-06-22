Kütahya Genç Kızılay'dan miniklere "Masal Ev'de" sürprizi
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Kütahya Genç Kızılay'dan miniklere "Masal Ev'de" sürprizi

Genç Kızılay Kütahya Proje ve Fon Birimi'nin öncülüğünde miniklere yönelik "Masal Ev'de" projesi gerçekleştirildi.

Kütahya Genç Kızılay'dan miniklere
22.06.2020 11:40 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:44

Genç Kızılay Kütahya Proje ve Fon Birimi'nin öncülüğünde miniklere yönelik "Masal Ev'de" projesi gerçekleştirildi.

"Masal Ev'de" projesiyle ilgili bir açıklama yapan Genç Kızılay Kütahya İl Başkanı Kazım İkbal Gümüş, Genç Kızılay Kütahya Proje ve Fon Birimi ile Genç Kızılay Kütahya Kurumsal İletişim Birimi'nin, Korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzun süre evlerinde kalmak zorunda olan minikler için geliştirdiği ve Genç Kızılay Kütahya'nın gönüllülerinin desteği ile gerçekleştirilen projeye "Masal Ev'de" adı verildiğini söyledi.

"Her masalımız ortalama 300 küçük kardeşimize ulaştı"

Projenin, gönüllülerin belirlenen masalları seslendirerek sosyal medya üzerinden paylaşılması ile sokağa çıkma kısıtlaması olan minikleri eğlendirebilmek adına gerçekleştirildiğini belirten İl Başkanı Gümüş, "Çok sayıda gönüllünün katıldığı aralarında Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Alice Harikalar Diyarında, Kaplumbağa ile Tavşan ve Rapunzel gibi her biri birbirinden değerli öğütler içeren masalları seslendirerek, Genç Kızılay Kütahya Kurumsal İletişim Birimi tarafından Genç Kızılay Kütahya'nın Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından paylaşılarak miniklerle buluşturuldu. Masal Ev'de projemiz kapsamında 20 Nisan 2020 - 13 Haziran 2020 tarihleri arasında önceden belirlenen 16 masal, 16 Genç Kızılay Kütahya Gönüllüsü tarafından seslendirildi. Her masalımız ortalama 300 küçük kardeşimize ulaştı. Sosyal medyadan paylaşılan masalları dinleyen miniklerin aileleri de çocuklarının masalları dinlerken fotoğraflarını çekerek Genç Kızılay Kütahya'nın sosyal medya hesaplarına gönderdiler" ifadelerini kullandı.

Genç Kızılay Kütahya'nın sosyal medya hesaplarına veliler tarafından 'sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde canı sıkılan çocuklarımın faydalı bir etkinlikle zaman geçirmelerini sağladığınız için teşekkür ederim' şeklinde mesajların atıldığını da ifade eden Gümüş, Masal Ev'de projesindeki geri dönüşlerden memnun olduklarını ve farklı birimlerin koordineli çalışmalarıyla yeni projelerin gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Gümüş, "Masal Evde projesindeki masalları, sizler de çevrenizdeki minik kardeşlerimiz dinlesin istiyorsanız @genckizilay43 instagram ve twitter hesabı üzerinden masallara ulaşabilir ve paylaşabilirler" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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