Kütahya'daki gölet ve barajlardaki doluluk oranları yüzde 10 azaldı
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Kütahya'daki gölet ve barajlardaki doluluk oranları yüzde 10 azaldı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Haberler | Güncel

Kütahya'daki gölet ve barajlardaki doluluk oranları yüzde 10 azaldı Kütahya'daki bazı gölet ve barajlarda su sevisinin düştüğü, bazı gölet ve barajlarda ise su seviyesinin yükseldiği belirtildi.

Kütahya'daki gölet ve barajlardaki doluluk oranları yüzde 10 azaldı

KÜTAHYA - Kütahya'daki bazı gölet ve barajlarda su sevisinin düştüğü, bazı gölet ve barajlarda ise su seviyesinin yükseldiği belirtildi.

Kütahya il genelinde 7 barajın 4'ünde, 22 göletin ise 10'undaki su seviyesinin geçen yıla oranla azaldığı öğrenildi.

Kütahya'da toplam 201,12 hm3 (hektometreküp) su tutma kapasitesi olan 7 baraj ve 22 gölet bulunduğu belirtildi.

Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğü'nün 15 Haziran 2021 tarihi itibariyle verdiği bilgilere göre; Beşkarış Barajı'ndaki doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75'ten 71'e, Kureyşler Barajı'nda yüzde 45'ten 23'e, Çavdarhisar'da yüzde 53'ten 43'e, Enne Barajı'nda ise yüzde 100'den 80'e düştüğü vurgulandı.

Bu arada, Kayaboğazı Boğazı ve Söğüt Barajı'nda ise su seviyesi artarken, Hisarcık Hasanlar Barajı yüzde 100 tam doluluk oranını koruduğu belirtildi.

22 gölet bulunan Kütahya'da Pullar, Söğüt, Kuruçay, Şenlik, Çerte, Konuş, Emet, Yenice, Gediz ve Gümele olmak üzere toplam 10 göletin doluluk oranı düşüş gösterdi. Yemişli, Doğanlar, Karacakaş, Kayı, Yağmurlar Göleti'nde ise su seviyesi yükseldi.

Ayrıca, Kiçir ve Gürkuyu-Üzümlü göletleri yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, Şaphane göleti yüzde 40, Uluçam Göleti ise yüzde 80 doluluk oranını koruduğu açıklandı.

Kütahyalı üreticiler, gölet ve barajlardaki su seviyelerinin düşüşünü bilinçsiz kullanıma bağladı. Üreticiler, "İklim değişikliği ve mevsimsel yağışların azalması gölet ve barajlarda kuraklığa neden oluyor. Su kullanımı konusunda tasarruflu davranmak zorundayız. Şu an için bir tehlike yok ama, ileri de olacağı belli olmaz" dediler.

Kütahya'daki gölet ve barajlardaki doluluk oranları yüzde 10 azaldı
Kütahya'daki gölet ve barajlardaki doluluk oranları yüzde 10 azaldı
Kütahya'daki gölet ve barajlardaki doluluk oranları yüzde 10 azaldı
Kütahya'daki gölet ve barajlardaki doluluk oranları yüzde 10 azaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe

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