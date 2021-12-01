Kütahya'da yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya'da yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı

AA / Muharrem Cin - Haberler | Güncel
Kütahya'da yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı

Kütahya'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.

Kent merkezi yakınlarındaki Boyalı Dağı kar yağışıyla beyaza büründü. Domaniç ilçesindeki bin 500 metre rakımlı Kocayayla mevkisinde kar yağışı etkili oldu.

Domaniç-İnegöl kara yolunda kar yağışı ve yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Hazırlıksız yola çıkan sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Gediz ilçesindeki Kütahya ile Uşak'ın doğal sınırını oluşturan ve kayak merkezinin bulunduğu 2300 metre rakımlı Murat Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Kütahya'da yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı

Kütahya'da yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı

Başkent beyaza büründü! Sıcaklıklar eksi 1'e düştü, belediyeden uyarı gecikmedi

Başkent beyaza büründü! Sıcaklıklar eksi 1'e düştü, belediyeden uyarı gecikmedi

 İstanbul'un yanı başındaki Düzce'de kar yağışı başladı

İstanbul'un yanı başındaki Düzce'de kar yağışı başladı

 Balıkesir'de mevsimin ilk karı yağdı, Ulus Dağı beyaza büründü

Balıkesir'de mevsimin ilk karı yağdı, Ulus Dağı beyaza büründü

AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title