Kütahya'da tam kapanma sürecinde marketlerde bazı ürünlerin satışına getirilen kısıtlama kararı uygulanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kütahya'da tam kapanma sürecinde marketlerde bazı ürünlerin satışına getirilen kısıtlama kararı uygulanıyor

Kütahya'da tam kapanma sürecinde marketlerde bazı ürünlerin satışına getirilen kısıtlama kararı uygulanıyor
Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan - Haberler | Güncel

Kütahya'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma döneminde satışına kısıtlama getirilen ürünlerle ilgili marketler gerekli önlemleri aldı.

Kütahya'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma döneminde satışına kısıtlama getirilen ürünlerle ilgili marketler gerekli önlemleri aldı.

Kentte ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satan işletmeler İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda kapalı olduğundan, bu ürünler için müşteri yoğunluğu yaşanmaması için alınan tedbirler marketlerde uygulanıyor.

Kararın ardından Kütahya'daki bazı marketler, belirtilen ürünleri raflardan toplarken bazıları da söz konusu ürünlerin bulunduğu stantlara şerit çekti.

Alışveriş için markete gelen vatandaşlardan İrfan Irk, alınan kararın yerinde olduğunu düşündüklerini belirterek, "Ben de esnafım, tam kapanmadan dolayı iş yerimi açmıyorum. Marketler için alınan bu karar çok iyi oldu. Herkesin işini yapması lazım. Marketin gıda satışı dışındaki ürünleri satması doğru değil." dedi.

Yusuf Özkalkan da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararını desteklediğini belirterek, alınan kararın kısıtlamalardan sonra da devam etmesini umduklarını söyledi.

Şahin Kaya ise marketlerin gıda satışı yapan yerler olduğunu, pandemi sürecinde diğer ürünler için yoğunluk oluşabildiğini belirterek, kararı alanlara teşekkür etti.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, salgın riskinin azaltılması amacıyla açık olan marketlerde ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapılan reyonların veya bu ürünlerin bulunduğu katların tam kapanma sürecinin bitimine kadar önlerine bant çekilerek satışa kapatılmasına karar vermiş, karar, resmi yazıyla kentteki marketlere tebliğ edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

Kütahya ve Kocaeli'de tam kapanma döneminde marketlerde satılan bazı ürünlere kısıtlama getirildi
Kütahya ve Kocaeli'de tam kapanma döneminde marketlerde satılan bazı ürünlere kısıtlama getirildi
Tam kapanma kararı sonrası binlerin akın ettiği Bodrum'da belediye başkanı isyan etti: Büyük bir kaos yaşanıyor
Tam kapanma kararı sonrası binlerin akın ettiği Bodrum'da belediye başkanı isyan etti: Büyük bir kaos yaşanıyor
Tam kapanma öncesi denizin keyfini çıkardılar
Tam kapanma öncesi denizin keyfini çıkardılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Mustafa Şentop Adnan Menderes Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Ebru Gündeş Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kütahya'da tam kapanma sürecinde marketlerde bazı ürünlerin satışına getirilen kısıtlama kararı uygulanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 15:36:45. #1.14#

title