Kütahya'da tam kapanma sürecinde marketlerde bazı ürünlerin satışına getirilen kısıtlama kararı uygulanıyor

Kütahya'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma döneminde satışına kısıtlama getirilen ürünlerle ilgili marketler gerekli önlemleri aldı.

Kütahya'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma döneminde satışına kısıtlama getirilen ürünlerle ilgili marketler gerekli önlemleri aldı.

Kentte ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satan işletmeler İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda kapalı olduğundan, bu ürünler için müşteri yoğunluğu yaşanmaması için alınan tedbirler marketlerde uygulanıyor.

Kararın ardından Kütahya'daki bazı marketler, belirtilen ürünleri raflardan toplarken bazıları da söz konusu ürünlerin bulunduğu stantlara şerit çekti.

Alışveriş için markete gelen vatandaşlardan İrfan Irk, alınan kararın yerinde olduğunu düşündüklerini belirterek, "Ben de esnafım, tam kapanmadan dolayı iş yerimi açmıyorum. Marketler için alınan bu karar çok iyi oldu. Herkesin işini yapması lazım. Marketin gıda satışı dışındaki ürünleri satması doğru değil." dedi.

Yusuf Özkalkan da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararını desteklediğini belirterek, alınan kararın kısıtlamalardan sonra da devam etmesini umduklarını söyledi.

Şahin Kaya ise marketlerin gıda satışı yapan yerler olduğunu, pandemi sürecinde diğer ürünler için yoğunluk oluşabildiğini belirterek, kararı alanlara teşekkür etti.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, salgın riskinin azaltılması amacıyla açık olan marketlerde ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapılan reyonların veya bu ürünlerin bulunduğu katların tam kapanma sürecinin bitimine kadar önlerine bant çekilerek satışa kapatılmasına karar vermiş, karar, resmi yazıyla kentteki marketlere tebliğ edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan