Porsuk Çayı'nda 'siyanür' endişesi (2)

KÜTAHYA'DA 'SİYANÜR' PROTESTOSU

Kütahya'nın Gediz ilçesi Murat Dağı'nda özel bir şirkete ait tesislerde siyanür kullanılarak altın ve gümüş araması yapılması için hazırlanan ÇED raporunun onaylanması, çevreci dernekler tarafından protesto edildi. Gedizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği organizasyonunda Eskişehir ve Uşak'tan gelen sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi.

Dernek üyeleri ÇED raporunun iptal edilmesi için imza toplarken, kalabalık ellerinde 'Murat Dağı yok olmasın, toprağımız, suyumuz altından daha değerli' yazılı dövizler taşıdı. Toplananlar adına konuşan Gedizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Er, Murat Dağı'nın dünyanın tabiat harikası 3 dağından biri olduğunu ifade ederek, 'Karpuz çatlatan buz gibi şifalı suyu, yanı başında yine şifası tartışılmaz termal suları ve kayak merkezi ile turizm cenneti Murat Dağı'mız, asırlık çamları, bitki örtüsü, endemik bitkileri ve bol oksijeni ile akciğerimizdir. Akarsuları da kan damarlarımızdır. Şimdi karşımızda, Kütahya, Uşak, Manisa, İzmir, Eskişehir, Sakarya illerimizin yaşam kaynağını oluşturan bu doğa harikasını çöle döndürerek bizden sonraki nesillere bir nefes oksijeni, bir yudum suyu, bir avuç altın için çok gören altın avcıları var. Lütfen kararlarınızı gözden geçirerek ÇED raporuna verilen olumlu kararı kaldırınız. Yoksa bu dağların kurdu, kuşu, bu akarsuların hayat verdiği şehirlerde, ilçelerde ve köylerde yaşayan milyonlarca vatandaşın ve mahlukatın laneti üzerinize olacaktır' dedi.

Kalabalık, kararın yeniden gözden geçirilmesini talep ederek protesto eylemini bitirdi.

Kaynak: DHA