Kütahya'da net okullaşma oranları açıklandı

07.11.2019 10:59 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:04

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca (TÜİK) tarafından oluşturulan Resmi İstatistik Programı kapsamında elde edilen 2018 yılı Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı sonuçları açıklandı.



TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, 2018/2019 Eğitim Öğretim yılı başında Kütahya'da ilkokul net okullaşma oranının yüzde 91,5, ortaokul net okullaşma oranının yüzde 93,5, lise net okullaşma oranının yüzde 93,4 olarak gerçekleştiğini ifade etti.



Akyol," Kütahya Türkiye'de ilkokul net okullaşma oranı en yüksek 32., ortaokul net okullaşma oranı en yüksek 30., lise net okullaşma oranı en yüksek 10. il konumundadır. Ege Bölgesi illeri arasında ise ilkokul ve lise net okullaşma oranı en yüksek 1., ortaokul net okullaşma oranı en yüksek 2. il konumundadır" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA