Kütahya'da kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor - Haberler
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Kütahya'da kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor

Kütahya'da kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor
AA / Muharrem Cin - Haberler | Güncel

Kütahya'da kar nedeniyle özellikle şehirler arası ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

ESKİŞEHİR (AA) - Kütahya'da kar nedeniyle özellikle şehirler arası ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

İl genelinde sabah başlayan yağış, aralıklarla devam ediyor.

Kent merkezinde belediye, Eskişehir ve Afyonkarahisar'a bağlanan şehirler arası yollarda ise karayolları ekipleri kar tutmaya başlayan bölgelerde ulaşımın durmaması için çalışma yürütüyor.

Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda hasarlı kaza meydana gelirken, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Domaniç-İnegöl kara yolunun 1500 metre rakımlı Kocayayla mevkisinde yoğun tipi ve kar yağışı ulaşımda zaman zaman aksamalara neden oluyor. Bölgede kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Gediz ilçesindeki Murat Dağı Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 18 santimetre ölçüldü.

Kütahya'da kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor

Kütahya'da kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor

Kütahya'da kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor

Kütahya'da kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor

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AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri

Karahisar, Eskişehir, Kütahya, kar, Güncel, Haber

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