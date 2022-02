Kütahya'da İYİ Partili ilçe başkanı bıçaklı saldırıda öldü

KÜTAHYA'da İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez (58), Mert Can Kanat'ın (19) bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti. Mert Can Kanat ile olay sırasında Sönmez'le bankta oturan babası Erdal Kanat gözaltına alındı. Öldürülen Sönmez'in Mert Can Kanat'ın annesi ile gönül ilişkisi olduğu öne sürüldü.

Şaphane ilçesinde oturan İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sönmez, dün aynı ilçede yaşayan Erdal Kanat ile Simav ilçesinde buluştu. Bir süre yürüyen ikili, bankta otururken arkalarından gelen Erdal Kanat'ın oğlu Mert Can Kanat, Mehmet Sönmez'i boynundan ve karnından 3 kez bıçaklayıp, kaçtı. Erdal Kanat ise yürüyerek olay yerinden ayrıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Sönmez, ambulansla kaldırıldığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.