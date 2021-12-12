Kütahya'da "İtiraz ediyorum" heyecanı - Haberler
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Kütahya'da "İtiraz ediyorum" heyecanı

Kütahya'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kütahya Belediyesi'nin katkılarıyla Müfit Can Saçıntı'nın tek kişilik tiyatro oyunu "İtiraz Ediyorum" Kütahyalılarla buluştu.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Belediyesi'nin katkılarıyla Müfit Can Saçıntı'nın tek kişilik tiyatro oyunu "İtiraz Ediyorum" Kütahyalılarla buluştu.

Oyuncu, aynı zamanda senarist ve yönetmen Müfit Can Saçıntı'nın sahnelediği tek kişilik müzikli oyunu "İtiraz Ediyorum" Kütahyalılarla buluştu.

Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde sahnelenen tek kişilik tiyatro oyununu Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahyalı hemşehrileri ile birlikte izledi.

Bol kahkahalı geçen oyun sonunda Başkan Işık, ünlü sanatçıya günün anısına hediye takdim etti.

Kütahya'da bu tür kültürel faaliyetlerin artarak devam edeceğini belirten Başkan Işık, Saçıntı'ya ve salonu dolduran Kütahyalılara teşekkür etti.

Başkanı Işık, Saçıntı'ya günün anısına hediye takdim etti. - KÜTAHYA

Kütahya'da İtiraz ediyorum heyecanı

Kütahya'da İtiraz ediyorum heyecanı

Kütahya'da İtiraz ediyorum heyecanı

Kütahya'da İtiraz ediyorum heyecanı

Kütahya'da İtiraz ediyorum heyecanı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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