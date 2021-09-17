Kütahya'da, hakkında 333 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kütahya'da, dolandırıcılık suçlarından hakkında 333 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlü Hasan İ'nin (40), Evliya Çelebi Mahallesi'ndeki evinde bulunduğu bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Hasan İ'yi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Hasan İ, cezaevine gönderildi.

Hasan İ. hakkında, çeşitli illerde "fatura ödeme merkezi" adı altında açtığı iş yerleri aracılığıyla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 308 suç duyurusunun olduğu, yapılan yargılamalarda aldığı 333 yıl hapis cezasının kesinleştiği öğrenildi.